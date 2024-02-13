На выходных прошел "Adopt Me Days": сколько животных из временного приюта поехали в новые дома

В эти выходные, 10 и 11 февраля, проходило событие "AdoptMe Days" на ВДНХ. Там киевляне и гости города имели возможность приютить и дать новый дом животным, которые пострадали из-за войны.

Так, из временного приюта 46 котиков и собак получили новых хозяев. Об этом говорится в заметке на Facebook-странице приюта.

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Почти полсотни животных забрали из временного приюта на ВДНХ

Каждое животное оформили согласно всем правилам и внесли в базу "Реестра домашних животных г. Киева".

Друзья, в эти выходные на ВДНХ Службой учета и регистрации животных КП "КМЛВМ" во время Adoptme days по приглашению организаторов Гостомельский приют для животных и Pethouse было зарегистрировано 46 животных, которые поехали домой со своими новыми хозяевами,

– говорится в сообщении.

Хвостики, что поехали в новые семьи – освободили место для других обездоленных животных, живущих на улице.

Животные, которых приютили новые хозяева на "AdoptMe Days" / Фото временный приют для животных "Выставочный центр"

Животные, которых приютили новые хозяева на "AdoptMe Days" / Фото временный приют для животных "Выставочный центр"

Киевлянам также напоминают, что регистрировать домашних животных очень важно. Ведь это уменьшает количество бездомных животных и помогает собаке или коту быстрее вернуться домой, если они потерялись.