Как лечит общение с животными: 4 интересных факта о зоотерапии

Общение с домашними животными и уход за ними признаны наукой полезной терапией. Нередко детям с неустойчивой психикой, или вообще людям, которые плохо себя чувствуют, советуют завести домашнего пушистика, или сходить на ипподром.

В настоящее время AAT (Animal Assisted Therapy) – официальное направление в медицине, благодаря которому сотни людей сумели выйти из эмоционального и физического стресса. Как работает зоотерапия и какие результаты дает близкий контакт с домашними животными – читайте далее в материале!

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ААТ помогает в лечении психических заболеваний

Зоотерапия полезна для людей, которые имеют дело с рядом проблем, включая стресс, поведенческие проблемы, наркозависимость, посттравматическое стрессовое расстройство, болезнь Паркинсона и деменцию.

Как проходят сеансы?

Для лечения подходит любое животное, комфортное пациенту

Процедуры начинаются после того, как терапевт тщательно изучит историю болезни. Сеанс проводится в присутствии владельца или тренера животного, который старательно выполняет указания врача, чтобы помочь пациенту обрести комфорт.

Пациент может легонько поглаживать животное или разговаривать с ним, пока не почувствует себя комфортно.

Поглаживание животных освежает ум

Прикосновение к животному приводит к высвобождению в организме "положительных" гормонов, таких как окситоцин или серотонин, которые могут помочь улучшить настроение.

Нежное поглаживание также помогает расслабиться и даже восстановить в памяти важные события прошлого.



Для зоотерапии хорошо подходят собаки / Фото Unsplash

Кто больше всего подходит для зоотерапии?

Лечение можно проводить как индивидуально, так и в группе. Примечательно, что животные, которые помогают во время таких терапевтических сеансов, получают вознаграждение, например, любимую еду или игрушку.

Наиболее удобными в зоотерапии считаются собаки, поскольку они контактные и веселые. Также нередко замечательными "лекарствами" – являются лошади, которые являются зачинателями даже отдельного направления "иппотерапия".