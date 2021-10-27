9 животных, которые выглядят как хэллоуинские декорации: фото удивительных существ

Эти животные заслуживают собственного фильма ужасов – причудливые плоды эволюции до сих пор удивляют ученых со всего мира. Смотрите подборку странных созданий, которые уже успели создать свой жуткий бренд.

Как бы ни старались создатели хоррор-фильмов, но им никогда не переплюнуть матушку-природу. Вашему вниманию – 9 реальных существ, которые удивляют не только на Хэллоуин.

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Грибок дьявола

Хотя этот гриб не является животным, его "кровавое" тело заслуживает побывать в топе. Это гриб дьявола, или кровавый зуб – редкий вид, живущий в Европе и Северной Америке. Гриб можно увидеть даже в Украине – так что не стоит пугаться, если натолкнетесь в Карпатах на "кровавое" существо.

Что за красная жидкость на грибе Кровавая жидкость на грибе – это сок, который выделяется из-за избытка воды в организме. Такую окраску жидкость имеет из-за внутреннего пигмента. Красный сок используют в медицине для разжижения крови, а также собирают для создания красителей.



Кровавый гриб – не ядовитый, но не съедобный / Фото Melanie Tardif

Этот гриб – хищный и несъедобный, но достаточно полезный. Он живет в симбиозе с растениями и помогает получать питательные вещества. Кроме того, гриб дьявола обладает антибактериальными свойствами, за что его ценят биологи.

Минога

Это создание будто сошло с рассказов Говарда Лавкрафта или фильмов о подводных чудовищах. Это животное называется минога – это хищный паразит, питающийся рыбой.

Хотя создание выглядят страшно, на самом деле во многих странах миноги – популярное лакомство. Их готовят во многих европейских странах и особенно любят в Латвии и Португалии.



Жуткая пасть миноги приспособлена для паразитирования на рыбах / Фото Great Lakes Image Collection

Голый землекоп

Причудливое создание без пушного покрова – это особый грызун. Голый землекоп обитает в Восточной Африке и живет под землей. Он имеет невероятную челюсть, составляющую примерно четверть его веса. Землекоп умеет двигать своими зубами, как ему заблагорассудится – каждый резец может повернуться в любую сторону.

Кроме того, этот странный грызун – долгожитель. В отличие от его родственников, голый землекоп может жить около 30 лет. Хомяки и крысы, несмотря на более привлекательный вид, могут прожить всего 3-4 года.



Это создание живет в десять раз дольше, чем его родственники / Фото University of Cambridge

Долгопят

Этот удивительный примат может испугать своими огромными глазами и непропорциональным телом, но для человека он не представляет никакой опасности. Долгопят может поворачивать свою голову на 180 градусов – это обусловлено уникальным построением позвонков. Удивительные гипнотические глаза приспособлены для ночной охоты, а тонкие пальцы помогают держаться на деревьях. Живое существо на островах Юго-Восточной Азии.



У Долгопят огромные странные глаза / Фото britannica

Черепаха Матамата

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты удивительными. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.

Это странное существо выглядит, будто лично застало динозавров. Глаза черепахи расположены по бокам треугольной головы, а тело напоминает старый ствол дерева. У Матамата удивительно длинная шея, похожая на змеиную.

Животное известно своей прожорливостью – черепаха постоянно ловит рыбу, которую глотает, не жуя. Это обусловлено слабо развитыми челюстями. К тому же черепаха очень брезглива – если в рот ей попадет уже мертвая рыбка, она ее сразу выплюнет.

Живёт Матамата в Южной Америке.



Черепаха имеет массивную шею, однако неразвитую пасть / Фото richardtulloch

Японский краб-паук

Эти гиганты постоянно пугают рыбаков и туристов – животные, похожие на огромных подводных пауков, являются самыми большими членистоногими в мире. Размах первой пары ног краба-паука может достигать 4 метров, а вес – 20 килограммов.

Существо обитает в Тихом океане у побережья Японии и является представителем древнего рода доисторических крабов, живших миллионы лет назад.



Краб-паук – крупнейший представитель членистоногих / Скриншот по ютуб-видео

Казуар

Эта птица – страшный сон для туристов в Австралии. Животное, похожее на потомка динозавров, имеет красную шею и большую синюю голову с опасным клювом. Казуары удивительно агрессивны – часто птицы нападают на прохожих и других животных.

Бегают эти чудовища со скоростью почти 50 километров в час, а их когти могут нанести непоправимый вред.



Казуар – одна из самых опасных птиц мира / Фото Pixabay

Обычный саблезуб

Несмотря на обычное название, эта рыба – представитель уникальных глубоководных существ.

Несмотря на то, что странное существо живет на дне Тихого, Атлантического и Индийского океанов, иногда оно выбирается на поверхность и пугает рыбаков своей внешностью. Но опасности для человека саблезуб не представляет – рыба любит лакомиться ракообразными и другими рыбами.



Это животное живет на дне океанов / Фото Unsplash

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Огромный длиннорукий кальмар

Это редкое создание охотно посетит ваши кошмары – огромный кальмар Magnapinna до сих пор остается загадкой для ученых. Это существо не удавалось поймать и исследовать, однако несколько особей поймали на камеру энтузиасты.

До сих пор не утихают споры, относится ли чудовище к семье кальмаровых, или это отдельный вид.

Руки и щупальца кальмара очень длинные и имеют длину от 4 до 8 метров. Чем питается создание, до сих пор не выяснилось.

Как выглядит подводное чудовище: смотрите видео