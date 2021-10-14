8 повседневных вещей, которые любят все коты

Все коты уникальные и могут любить или не любить разные вещи. Впрочем, есть фундаментальные 8 вещей, которые характерны для 99% мурчалок.

По стереотипу, большинство котов не любит купаться, пылесос, езду в авто и собачий лай. Если же кто-то и относится к этому благосклонно – это скорее исключение из правила.

Узнайте Почему коты пьют мало воды и как предотвратить их обезвоживание

Что любят все коты

То, что нравится и не нравится всем котам, основывается на их физиологии и психологии. Некоторые из этих позиций списка могут показаться банальными и всем известными. Некоторые же помогут владельцам лучше понимать своих котов и не ругать их за "неприличное" поведение.

1. Коты любят дремать

Не секрет, что кошки любят спать. На самом деле, в среднем кот спит колоссальные 12 – 16 часов в сутки. Поскольку кошки – это ночные существа, большую часть дня они спят. Важно, что котята и кошки старшего возраста будут тратить больше времени на сон, чем, скажем, кошка-подросток.

Если вы беспокоитесь, что ваша кошка спит слишком много или слишком мало, проконсультируйтесь об этом с ветеринаром. Чрезмерный круглосуточный сон может свидетельствовать о какой-то болезни.

2. Кошки любят ухаживать за собой

Взрослые кошки проводят примерно половину времени своего бодрствования за уходом. Очевидно, что уход является важной частью их жизни.

Существует несколько причин, почему кошки уделяют столько времени уходу:

Уход помогает кошкам не только удалить грязь из меха, но и помогает маскироваться от хищников.

Он сохраняет их кожу и шерсть здоровыми.

Регулярный уход убирает жир, который образуется на коже и шерсти кошки.

Это заставляет их чувствовать себя спокойно.

Это помогает им связываться с другими котятами. Кошки ухаживают друг за другом (и за людьми тоже!) для укрепления их связей.

Это охлаждает их. Когда на улице жарко, коты смачивают шерсть слюной, чтобы остыть.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.



Половину времени, в которую кот не спит, он умывается / Фото с Unsplash

Не каждый кот любит, чтобы за ним ухаживали люди. Он может брыкаться и сопротивляться щеткам или перчаткам для ухода. Если же ваш кот спокойно относится к щеткам – не ленитесь и помогайте ему становиться чище и ухоженнее.

Кстати Почему кот вас облизывает: 3 причины

3. Кошки любят свежую пищу

Вряд ли вам захочется окунуться в большую тарелку испорченной пищи во время ужина. То же самое касается и кота. Несвежая и испорченная пища должна не только плохой вкус, но и содержит различные виды опасных бактерий.

4. Они любят проточную воду

Коты часто любят пристроить свою мордочку под кран, из которого течет вода. В то же время вода в обычной миске может просто простаивать. Объяснение этому – просто капризы и желания получить действительно "свежую" воду, которая нигде не застаивалась.

Для удовлетворения потребности кошек в чистой и проточной воде уже придумали различные приспособления в виде фонтанчиков.



Фонтан с проточной водой / Фото с Unsplash

5. Коты любят царапать

Один из основных инстинктов котов – заострять когти, царапая разные поверхности. Они также получают от этого массу радости.

Кроме обострения когтей, царапание может помочь расслабиться. Это как разминка или приятная растяжка, когда болят мышцы. С особым кайфом они это делают после сна, сладко потягиваясь.

6. Коты любят ежедневные игры

Время игры – это серьезное занятие для кошек: начиная от котят и до "старперов". Коты действительно любят игрушки, мышки, удочки или простые ленты. Чтобы развлечь кошку, не нужно много – она ​​будет играть со всем. Это опять же часть ее инстинктов – охотиться на что-то мелкое, что движется на ее территории.

Независимо от выбора любимой игрушки, хозяевам нужно ежедневно уделять для игр несколько минут.

7. Любят наблюдать за птицами

Часто коты скручиваются калачиком на подоконниках. Это лучший способ для наблюдения за птицами. Некоторые кошки могут часами наблюдать за ними: во-первых, потому что это потенциальная добыча, во-вторых, потому что движение всегда привлекает кошачье внимание.



Коты обожают наблюдать с высоты за движущимися объектами / Фото с Unsplash

Если ваша кошка любит сидеть на окнах, обязательно позаботьтесь о ее безопасности. Никогда не оставляйте питомца на открытом окне и установите специальные защитные сетки. Кот может увлечься полетом птицы и сам полетит за ней вниз.

8. Коты любят своих людей

Хотя кошек часто изображают как независимых отшельников, они нуждаются в любви, внимании и обществе. Они любят получать это от своих людей и в благодарность мурлыкают. Они ютятся во сне, спят на ногах или животе, тыкают свою мордочку в лицо – все это свидетельство взаимной любви.