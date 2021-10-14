За стереотипом, більшість котів не любить купатися, пилосос, їзду в авто і собачий гавкіт. Якщо ж хтось і ставиться до цього прихильно – то це радше виняток із правила.

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Що люблять усі коти

Те, що подобається і не подобається усім котам, ґрунтується на їхній фізіології і психології. Деякі із цих позицій списку можуть здатися банальними і всім відомими. Деякі ж допоможуть власникам краще розуміти своїх котів і не сварити їх через "непристойну" поведінку.

1. Коти люблять дрімати

Не секрет, що кішки люблять спати. Насправді, у середньому кіт спить колосальні 12 – 16 годин на добу. Оскільки кішки – це нічні істоти, більшу частину дня вони дрімають. Важливо, що кошенята та коти старшого віку будуть витрачати більше часу на сон, ніж, скажімо, кішка-підліток.

Якщо ви турбуєтесь, що ваша кішка спить занадто багато чи занадто мало, проконсультуйтеся про це з ветеринаром. Надмірний цілодобовий сон може свідчити про якусь хворобу.

2. Коти люблять доглядати за собою

Дорослі кішки проводять приблизно половину годин свого неспання за доглядом. Очевидно, що догляд є важливою частиною їхнього життя.

Існує кілька причин, чому кішки приділяють стільки часу догляду:

Догляд допомагає кішкам не лише видалити бруд з хутра, але і допомагає маскуватися від хижаків.

Він зберігає їхню шкіру та шерсть здоровими.

Регулярний догляд прибирає жир, який утворюється на шкірі та шерсті кішки.

Це змушує їх відчувати себе розслаблено.

Це допомагає їм зв'язуватися з іншими кошенятами. Кішки доглядають один за одним (і за людьми теж!) для зміцнення їхніх зв'язків.

Це охолоджує їх. Коли надворі спекотно, коти змочують шерсть слиною, щоб охолонути.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.



Половину часу, у яку кіт не спить, він вмивається / Фото з Unsplash

Не кожен кіт любить, щоб його доглядали люди. Він може брикатися і опиратися щіткам чи рукавичкам для догляду. Якщо ж ваш кіт спокійно ставиться до щіток – не лінуйтеся та допомагайте йому ставати чистішим і доглянутішим.

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3. Кішки люблять свіжу їжу

Навряд чи вам захочеться зануритися у велику тарілку зіпсованої їжі під час вечері. Те ж саме стосується і кота. Несвіжа і зіпсована їжа має не лише поганий смак, а й містить різні види небезпечних бактерій.

4. Вони люблять проточну воду

Коти часто люблять прилаштувати свою мордочку під кран, з якого тече вода. Водночас вода у звичайній мисці може просто простоювати. Пояснення цьому – просто вередування і бажання отримати справді "свіжу" воду, яка ніде не застоювалася.

Для задоволення потреби котів у чистій і проточній воді вже придумали різні пристосування у вигляді фонтанчиків.



Фонтанчик із проточною водою / Фото з Unsplash

5. Коти люблять дряпати

Один з основних інстинктів котів – загострювати кігті, дряпаючи різні поверхні. Вони також отримують від цього масу радості.

Окрім загострення кігтів, царапання може допомогти розслабитися. Це наче розминка чи приємна розтяжка, коли болять м'язи. З особливим кайфом вони це роблять після сну, солодко потягуючись.

6. Коти люблять щоденні ігри

Час гри – це серйозне заняття для котів: починаючи від кошенят і до "старперів". Коти справді люблять іграшки, мишки, вудочки чи прості стрічки. Щоб розважити кішку, не потрібно багато – вона буде грати з чим. Це знову ж частина її інстинктів – полювати на щось дрібне, що рухається на її території.

Незалежно від вибору улюбленої іграшки, господарям потрібно щодня приділяти для ігор кілька хвилин.

7. Люблять спостерігати за птахами

Часто коти скручуються калачиком на підвіконнях. Це найкращий спосіб для спостереження за птахами. Деякі коти можуть годинами спостерігати за ними: по-перше, тому що це потенційна здобич, по-друге, тому що рух завжди привертає котячу увагу.



Коти обожнюють спостерігати з висоти за рухомими об'єктами / Фото з Unsplash

Якщо ваша кішка любить сидіти на вікнах, обов'язково подбайте про її безпеку. Ніколи не залишайте улюбленця на відкритому вікні і встановіть спеціальні захисні сітки. Кіт може захопитися польотом пташки і сам полетить за нею вниз.

8. Коти люблять своїх людей

Хоча котів часто зображують як незалежних самітників, вони потребують любові, уваги та товариства. Вони люблять отримувати це від своїх людей і з вдячності муркочуть. Вони туляться уві сні, сплять на ногах чи животі, тикають свою мордочку у лице – усе це свідчення взаємної любові.