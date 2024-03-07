Услуга в киевской городской электричке будет действовать только 7 марта. Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного пресс-службой государственной компании "Укрзализныця".

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Животные смогут бесплатно проехаться на поезде

По словам железнодорожников, 7 марта Киевская кольцевая электричка станет на один день бесплатной для домашних животных.

В день рождения UAnimals электропоезда Kyiv City Express будут готовы принять на борт птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных и рыб – главное не зайцев! Опыт эвакуации 120 000 животных от начала полномасштабного вторжения доказал, что украинцы и их любимцы – это неразрывный метч!

– говорится в сообщении.

В УЗ просят не забывать о правилах перевозки животных в поездах, обязательно одевать ошейники и намордники на лохматых любимцев и брать переноски для меньших животных: так будет спокойнее всем участникам процесса.

7 марта Киевская кольцевая электричка станет бесплатной для животных / Фото УЗ

Отмечается, что электронный билетик на память можно будет получить в чат-боте Укрзализныци: заходите, выбирайте кнопку "Билет на животных", сохраняйте себе и распространяйте в соцсетях.

Напомним, что в обычный день для перевозки животного, которое не требует дополнительного места платить не надо. Однако в случае, если речь идет о большой собаке, двух котов (или птиц), которым нужно два места (учитывая еще и багаж до 36 килограммов), то проезд будет платным. В таком случае за перевоз животных нужно доплатить железной дороге 7,50 гривны к стоимости билета.