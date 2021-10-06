60 улиток переходили дорогу вместе: женщина сделала впечатляющие фото
Источник:The DoDo
Элизабет Мэнсон из Австралии любит наблюдать за улитками. Однажды женщина увидела на дороге очень необычную картину: стадо улиток двигалось организовано в одном направлении.
Элизабет Мэнсон шла домой и увидела что-то, что тускло блестело в темноте. Женщина подошла ближе и выяснила, что это большая группа улиток, которые переползали на другую сторону улицы.
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Улитки хотели попасть на траву
Я увидела, что они блокируют мой путь, чтобы добраться до мокрой травы на другой стороне, – рассказывает австралийка.
Большинство людей могли бы испугаться, если бы увидели такое количество улиток. Однако для Элизабет это было удовольствие – женщина обожает моллюсков и часто за ними наблюдает.
Улитки ползли на траву / Фото Elizabeth Manson
Гигантские улитки на фото
Женщина сфотографировала улиток и разместила фото в группе в фейсбуке. Моллюски на фото вышли слишком большими и вызвали настоящий ажиотаж.
На фото моллюски кажутся гигантскими / Фото Elizabeth Manson
Однако это была всего лишь особенность перспективы на фото. Элизабет заверила, что садовые улитки в Мельбурне, Австралия, не больше, чем во всем мире.
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Улиткимоллюски класса брюхоногих со внешней раковиной. Их тело состоит из головы, туловища и ноги. Верхняя часть туловища закручена в виде спирали и покрыта раковиной. Обычно раковина улиток закручена вправо, но существует аномалия, при которой она закручена влево.
Источник: Википедия