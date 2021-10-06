Елізабет Менсон йшла додому і побачила щось, що тьмяно блищало у темряві. Жінка підійшла ближче і з'ясувала, що це велика група равликів, які переповзали на інший бік вулиці.

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Равлики хотіли потрапити на траву

Я побачила, що вони блокують мій шлях, щоб добратися до мокрої трави на іншому боці, – розповідає австралійка.

Більшість людей могли б злякатися, якби побачили таку кількість равликів. Однак для Елізабет це було задоволення – жінка обожнює молюсків та часто за ними спостерігає.



Равлики повзли на траву / Фото Elizabeth Manson

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Гігантські равлики на фото

Жінка сфотографувала равликів і розмістила фото в групі у фейсбуці. Молюски на фото вийшли надто великими та викликали справжній ажіотаж.



На фото молюски здаються гігантськими / Фото Elizabeth Manson

Однак це була усього лиш особливість перспективи на фото. Елізабет запевнила, що садові равлики в Мельбурні, Австралія, не більші, ніж в усьому світі.

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