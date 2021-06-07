5 видов взаимоотношений кошек с владельцами: узнайте, какие у вас

Ученые из университета Линкольна опросили почти 4 тысячи владельцев кошек и описали 5 видов отношений людей и их питомцев. Удалось выделить открытые, отчужденные, эпизодические, дружеские и созависимые типы взаимоотношений.

Для этого ученые использовали анкеты, содержащие вопросы о поведении хозяев и их питомцев. Ключевым в формировании типа взаимоотношений назвали степень эмоциональной привязанности людей и кошек.

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Отношение кота к хозяину: как проводили исследования

Ученые из Университета Линкольна под руководством Даниэля Миллса изучили основные закономерности в отношениях кошек с хозяевами, чтобы создать классификацию отношений. В исследовании принимали участие 3994 человека.

Их проводили с помощью опросников, содержащих вопросы:

как владельцы заботятся о кошке и насколько чутко относятся к его потребностям;

какие эмоции вызывает у кошки хозяин;

как животные взаимодействуют с владельцами.

Ответы затем сгруппировали в 4 основные категории: эмоциональный вклад хозяина в отношения с питомцем, принятие кошкой других людей, важность для кошки близости хозяина и безразличие питомца.



Исследования проводились на основе опроса почти 4 тысяч женщин / Фото с Unsplash

Тип отношений

Основываясь на ответах участников, ученые выделили 5 типов связей кошек и хозяев.

Открытые отношения

Они строятся между хозяином, который вкладывает умеренные усилия в эмоциональную связь с воспитанником, и кошкой, которая может даже его избегать. Воспитанники таких хозяев свободны в передвижении, хорошо общаются с чужими людьми и мало нуждаются во владельце. Для человека же кот – не центр Вселенной.

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Отчужденные отношения

Характеризуются низкими уровнями эмоционального вклада хозяина в связь с животным. Хозяин практически не укладывается в отношения с кошкой. Для него она не член семьи. Кошка безразлична как к чужим людям, так и к своему хозяину.



Первые три группы – самые прохладные отношения между хозяином и котом / Фото с Unsplash

Эпизодические отношения

Отличаются от отчужденных отношений тем, что в целом кошка общительна. Она любит быть вне дома, может исчезать на несколько дней или ходить в гости к соседям.

Дружеские отношения

Группа, которая представлена ​​наиболее широко – 44,5 процента опрошенных. Хозяева в ней вкладывают максимум эмоциональных усилий в свои отношения с кошкой. Животному же нравится быть рядом с хозяином. При этом поведение питомца не ограничивается, у него есть определенная свобода.

Созависимые отношения

Отношения по типу созависимости забирают большое количество времени, проведенного вместе с кошкой. Животное обычно не покидает пределы дома, а дружба предполагает свободное поведение кошки, которой нравится быть с хозяином.

В опросе принимали участие женщины из Великобритании, поэтому авторы не исключают, что в других странах или даже на других континентах есть другие формы отношений, которые не описаны выше. Также ученые признают, что классификация основана на личном восприятии отношений респондентами, поэтому может быть не всегда объективной.