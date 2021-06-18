Забавно: 5 способов издеваться над людьми, которые используют коты

Если у вас есть кошка или кот, то вы знаете, что эти пушистики иногда бывают совсем невыносимыми. Бегать среди ночи, просить есть в 6 утра, ложиться на лицо своего человека задней частью тела – кажется, это делает буквально каждый кот.

Если любимец не лежит на клавиатуре ноутбука, не заслоняет собой телевизор, не мяукает вовсю, когда увидит дно миски – проверьте, может, ваш котик сломался. Хотя поведение котов иногда может действительно раздражать, но все равно мы любим их изо всех сил.

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Как коты издеваются над хозяевами

Коробки



Кот в коробке / Фото Stock Photo

Когда вы приносите домой что-то в коробке, будьте уверены – ваш кот окажется в ней, как только она станет пустой. Даже если вы приобретете коту лежанку, когтеточку или новую игрушку – все равно четвероногий сначала будет "тестировать" коробку от нее.

Поворачиваться задом



Так котики выражают свою любовь / Фото i like pet

Вы мирно спите, ничего не подозревая. Ваш кот начинает потихоньку ходить по вашему телу, подбираясь к лицу. Когда вы открываете глаза, разбуженные таким "массажем", первое, что видите – заднюю часть тела котика, любезно повернутую к вам. Хотя специалисты говорят, что этот жест – проявление любви и доверия животного, приятного в нем мало.

Не давать себя сфотографировать



Котов бывает непросто сфотографировать / Фото Depositphotos

Ни для кого не секрет, что коты иногда спят или играют очень забавно. Но как только вы захотите сделать фото своего любимца, знайте – он сразу изменит позу сна на совершенно тривиальную или вообще проснется и убежит.

Лежать на книжке или ноутбуке

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.



Так кошки привлекают внимание / Фото Goodfon

Есть теория, что котики ревнуют своих хозяев к тому предмету, который люди долго держат в руках. Именно поэтому пушистики любят разлечься на вашей газете, книге или клавиатуре. Не ругайте их за это привычку, а лучше уделите им немного больше внимания.

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Неожиданный кусь



Все коты делают кусь / Фото AdMe

Представьте: вы гладите своего любимого котика, чешете его за ушком, пушистик в восторге и даже подставляет вам живот для того, чтобы вы и там его погладили... И вдруг ваша рука подвергается неожиданному нападению. Момент, когда кот делает "кусь", угадать почти невозможно. Коты регулярно применяют это психологическое оружие против своих владельцев.