5 идей, как интересно провести время со своей собакой

Прогулки с собакой прекрасные, особенно в эту теплую осеннюю пору. Впрочем, походка одним и тем же районом может быстро надоесть и превратиться в скучную рутину. Хотите чего-то нового? Тогда эти советы для вас!

Найдите новых друзей

Собаки тоже любят знакомиться и играть вместе, но часто владельцы выгуливают их на поводках и не дают пообщаться. Вы можете найти друга на прогулке или дать объявление в соцсетях. Отправляйтесь в парк или выбирайте другую открытую местность, где воспитанники смогут побегать вместе.

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Послушайте музыку

Многим собакам нравится, когда их владельцы играют на музыкальных инструментах. Они могут даже начать подпевать или подтанцовывать.

Изучите новую команду

Научите собаку копать и находить спрятанные игрушки, бегать вокруг дерева, перепрыгивать препятствия. Существует гораздо больше команд, чем "сидеть" и "рядом", и вы можете быть удивлены, сколько из них под силу вашему четвероногому любимцу.

Пополните коллекцию собачьих игрушек

Если вам обоим надоели обычные мячики и резиновые кольца, возьмите что-то оригинальное. Например, пистолет Nerf Dog, который стреляет мячиками на расстояние от 10 метров и помогает подобрать их с поверхности, не загрязняя руки. Или головоломку Dog Twister для тренировки умственных способностей собаки. Или просто купите новое фризби, это всегда весело!

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Отправляйтесь на забег

Попробуйте вместе со своим любимцем принять участие в общем забеге. Здесь вы и найдете новых друзей, и попробуете что-то новое, и даже послушаете музыку.

Ближайшее подобное мероприятие состоится уже в эти выходные – 23 октября. Забег PRO PLAN® DOG RUN в рамках 12th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021!



Забег с собаками в Киеве

Регистрируйтесь, принимайте участие и получайте подарки:

3 килограмма корма суперпремиум класса,

уникальную пробиотическую добавку,

кейс с гигиеническими пакетами для собаки и бутылку для воды на старте и фото на финише!

Наслаждайтесь временем вместе со своей собакой и возьмите с собой команду поддержки.

Совместные занятия спортом создадут особую эмоциональную связь между вами и вашей собакой.



Общая физическая активность сильно укрепит вашу связь с животным