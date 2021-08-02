4 собаки и дикая свинка: как живет семья хвостатых блогеров из Шри-Ланки

Это необычное событие изменило карантинные будни видеоблогерши. Из-за пандемии Дора и ее парень все время проводили дома, а потому решили собственноручно позаботиться о маленьком найденыше.

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Когда поросенка нашли, ему было всего несколько часов. Крошечная свинка не сумела бы выжить без помощи людей.

Мы начали кормить ее коровьим молоком. Но на 3-й день она заболела и очень ослабла. Я спрашивала, как ухаживать за кабанами, но все говорили, что это не так просто, и в таком возрасте они всегда умирают без матери, – рассказывает Дора.

Но неравнодушные люди очень хотели, чтобы поросенок выжил. Они назвали малыша Ежу и заботились о нем, как о ребенке.



В первые недели поросенок требовал особой заботы / Фото инстаграм dora2go

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

В первый месяц Дора и ее парень спали возле поросенка по очереди. Малыша нужно было кормить по часам. Это было похоже на заботу о новорожденном, ведь свинка просыпалась даже среди ночи и начинала плакать.

Такой Ежу нашли / Фото инстаграм dora2go

В конце концов, Ежу сумела выжить и настала пора познакомиться с другими членами семьи. В семье в тот момент уже проживало 4 собаки. Трех песиков блогерша также спасла – их забрали у местных заводчиков.

Собачки сразу приняли поросенка в семью. Несколько настороженно вел себя только лабрадор Биубиу. Но впоследствии он полюбил малыша сильнее других. Лабрадор и поросенок начали играть, есть, спать вместе и стали лучшими друзьями.

Когда Ежу выросла, ей построили отдельный домик в саду. Дикая свинья имеет даже собственный небольшой бассейн, в котором обожает купаться.

Посмотрите фото Ежу и ее семьи

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