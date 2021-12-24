3 собаки перепрыгнули канаву, и каждая приземлилась иначе: забавное "жизненное" видео

Эти кадры напомнили пользователям сети их собственную жизнь. Ведь все люди выходят из разных ситуаций по-своему: кому-то везет меньше, а кому-то больше.

Три песика энергично бегали по полю, и вдруг решили перепрыгнуть через глубокий ров. Однако не каждому из них это удалось – поэтому собаки очень напомнили зрителям людей.

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Не всем собакам повезло

Курьезное видео было снято в Великобритании. На пути хвостатых бегунов лежала канава, которую они решили "перелететь".

Одна из собак сделала это умело и грациозно, и приземлилась на другой стороне.

и приземлилась на другой стороне. Вторая собака прыгнула на дно и побежала там, а потом вскочила на другую сторону.

Третья хотела прыгнуть сразу на противоположную сторону, но что-то пошло не так. Собака ударилась о стенку канавы и упала на дно.

К счастью, все собачки уцелели и это происшествие прошло для них бесследно.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые организму питательные вещества.

Как собаки прыгали через ров: смотрите видео

Пользователи сети комментируют веселое видео:

"В этом вся жизнь. Один и тот же путь они преодолели совершенно по-разному".

"Третий – настоящий молодец. Он не расстроился, встал и побежал дальше".

"Первый – легкоатлет, второй – спелеолог, а третий… ну, младший брат".

"Нам всему нужно учиться у третьего и правильно реагировать на неудачи".

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