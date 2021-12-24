Три песики енергійно бігали полем, аж раптом вирішили перестрибнути через глибокий рів. Однак не кожному з них це вдалося – саме тому собаки дуже нагадали глядачам людей.

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Не всім собакам пощастило

Курйозне відео зняли у Великій Британії. На шляху хвостатих бігунів лежав рів, який ті вирішили"перелетіти".

  • Один із собак зробив це вправно та граціозно, і приземлився на іншому боці.
  • Другий собака стрибнув на дно і побіг там, а потім заскочив на інший бік.
  • Третій хотів стрибнути одразу на протилежну сторону, але щось пішло не так. Собака вдарився об стінку рову та впав на дно.

На щастя, всі песики вціліли й ця пригода минулася для них безслідно.

Як собаки стрибали через рів: дивіться відео

Користувачі мережі коментують веселе відео:

  • "У цьому все життя. Один і той самий шлях вони подолали зовсім по-різному".
  • "Третій – справжній молодець. Він не засмутився, підвівся і побіг далі".
  • "Перший – легкоатлет, другий – спелеолог, а третій… ну, молодший брат".
  • "Нам усьому треба вчитися у третього та правильно реагувати на невдачі".

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