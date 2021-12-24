Три песика энергично бегали по полю, и вдруг решили перепрыгнуть через глубокий ров. Однако не каждому из них это удалось – поэтому собаки очень напомнили зрителям людей.

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Не всем собакам повезло

Курьезное видео было снято в Великобритании. На пути хвостатых бегунов лежала канава, которую они решили "перелететь".

  • Одна из собак сделала это умело и грациозно, и приземлилась на другой стороне.
  • Вторая собака прыгнула на дно и побежала там, а потом вскочила на другую сторону.
  • Третья хотела прыгнуть сразу на противоположную сторону, но что-то пошло не так. Собака ударилась о стенку канавы и упала на дно.

К счастью, все собачки уцелели и это происшествие прошло для них бесследно.

Как собаки прыгали через ров: смотрите видео

Пользователи сети комментируют веселое видео:

  • "В этом вся жизнь. Один и тот же путь они преодолели совершенно по-разному".
  • "Третий – настоящий молодец. Он не расстроился, встал и побежал дальше".
  • "Первый – легкоатлет, второй – спелеолог, а третий… ну, младший брат".
  • "Нам всему нужно учиться у третьего и правильно реагировать на неудачи".

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