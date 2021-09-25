2 звезды: фото кота Левчика на руках у фронтмена "Антител" опубликовали в инстаграме
Источник:инстаграм lvivcitycat
Кот Левчик – известная львовская звезда. Он живет в ратуше, помогает вести дела в мэрии. Да и вообще, Левчика называют кошачьим мэром Львова.
У Левчика есть собственный инстаграм. Там публикуют фото кота "на рабочем месте", а также с различными делегациями, политиками, чиновниками и так далее.
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На этот раз опубликовали фото Левчика на руках у фронтмена украинской группы "Антитела" Тараса Тополи. Вместе с ними на фото также мэр Львова Андрей Садовой.
Кошачьей вакцины от коронавируса пока не нашел, и на помощь пришли Антитела, – шутливо написали в инстаграме котика.
Кот Левчик с фронтменом группы "Антитела" / Фото с инстаграма lvivcitycat
Недавно Левчик потерялся
Об исчезновении Левчика писал Андрей Садовой. Кот мог испугаться взрыва, прогремевшего во время антитеррористических учений в горсовете. За возвращение кота обещали вознаграждение.
Кота искали всем городом. В конце концов, его нашли на Площади Рынок. У кота были повреждены лапки, но он быстро восстановился.
Левчика нашли на Площади Рынок / Фото с инстаграма lvivcitycat
История Левчика
Кот живет в мэрии с сентября 2020 года. Он залез на дерево напротив кабинета Андрея Садового и не мог спуститься. Котику помогли и начали искать хозяев. Однако выяснилось, что животное – бездомное.
Тогда котика оставили жить в ратуше, назвали кошачьим мэром Львова и вместе с львовянами придумали ему имя.
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Левчик живет в мэрии / Фото с инстаграма lvivcitycat