У Левчика есть собственный инстаграм. Там публикуют фото кота "на рабочем месте", а также с различными делегациями, политиками, чиновниками и так далее.

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На этот раз опубликовали фото Левчика на руках у фронтмена украинской группы "Антитела" Тараса Тополи. Вместе с ними на фото также мэр Львова Андрей Садовой.

Кошачьей вакцины от коронавируса пока не нашел, и на помощь пришли Антитела, – шутливо написали в инстаграме котика.



Кот Левчик с фронтменом группы "Антитела" / Фото с инстаграма lvivcitycat

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Недавно Левчик потерялся

Об исчезновении Левчика писал Андрей Садовой. Кот мог испугаться взрыва, прогремевшего во время антитеррористических учений в горсовете. За возвращение кота обещали вознаграждение.

Кота искали всем городом. В конце концов, его нашли на Площади Рынок. У кота были повреждены лапки, но он быстро восстановился.



Левчика нашли на Площади Рынок / Фото с инстаграма lvivcitycat

История Левчика

Кот живет в мэрии с сентября 2020 года. Он залез на дерево напротив кабинета Андрея Садового и не мог спуститься. Котику помогли и начали искать хозяев. Однако выяснилось, что животное – бездомное.

Тогда котика оставили жить в ратуше, назвали кошачьим мэром Львова и вместе с львовянами придумали ему имя.

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