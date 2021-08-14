Обняли папочку: 2 гигантских дога обрадовались появлению владельца – милое вирусное видео
14 августа 2021 , 15:39Читати новину українською
Источник:тикток lovemargot.co
Немецкие доги – одни из самых больших собак на свете. Эти гиганты намного выше своего владельца, когда становятся на задние лапы.
Собачки играли со своей владелицей, которая хотела снять эпичное видео. Но в этот момент домой вернулся отец, и доги побежали к нему.
Важно Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца
Немецкий доггигантская порода собак, имеющая высоту в холке не менее 72 сантиметров. Среди заводчиков больше ценятся экземпляры, рост которых превышает средний. Второе название породы – датский дог.
Источник: Википедия
2 огромных собаки поднялись за задние лапы. Они поставили передние ноги на плечи своего хозяина и таким образом "обняли" его.Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .
Видео под названием "Когда папа возвращается домой" стало вирусным и насобирало уже более 43 миллионов просмотров.
Вам понравится Три совы и дверной звонок: как птицы попали на самое милое видео дня
Доги обняли своего папочку: вирусное видео