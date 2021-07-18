10 вещей, которые негативно влияют на жизнь кошек

Все хозяева хотят быть идеальными для своих четвероногих любимцев. Но иногда мы делаем вещи, которые вредят здоровью животных, и даже не догадываемся об этом.

Если в вашем доме живет кошка или кот, узнайте, как уберечь его здоровье и даже психику. Существуют неочевидные вещи, которые могут стать вредными для вашего животного.

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Дым от сигарет

Не заставляйте своего любимца дышать дымом, образующимся от вашего курения. Это вредно не только для людей, но и для животных.



Заботьтесь о здоровье своего любимца / Фото Unsplash

Мойте посуду кошки

Иначе она покрывается налетом, в котором размножаются бактерии. Только чистая посуда является безопасной для здоровья вашего любимца.

Регулярно убирайте лоток

Даже если вы не чувствуете неприятный запах, все равно заботьтесь о чистоте кошачьего туалета. Обоняние животных гораздо острее, чем у людей, и им может быть неприятно пользоваться лотком.

Кошки не любят одиночества

Некоторые хозяева могут поехать надолго и оставить кошку одну дома. Даже если она имеет достаточно пищи и воды, одиночество точно не пойдет животному на пользу.

Не игнорируйте язык тела кошки



Следите за языком тела кошки / Фото Unsplash

Учитывайте, нравится кошке ли ваше внимание, а также учите этому ваших детей. Так вы сделаете жизнь всех членов семьи более комфортной.

Ругать кошку за проявления стресса

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Когда животное напугано или растеряно, оно может начать ходить мимо туалета, а также вести себя неадекватно. Вам нужно постараться убрать факторы стресса и успокоить животное. Крики и наказания могут только ухудшить ситуацию.

Кричать на кошку

Животные не понимают человеческую речь, следовательно, ваш крик они воспринимают только как нечто ужасное и пугающее. Лучше продемонстрировать кошке свое недовольство с помощью строгой интонации, но не крика.

Не думайте, что болезнь кошки пройдет сама



Не игнорируйте потребности ваших кошек / Фото Unsplash

Если вы видите, что поведение вашего животного изменилась, оно потеряло аппетит, стало менее игривым и так далее – немедленно обращайтесь к ветеринару. Ни в коем случае нельзя терять время.

Не держите кошку в абсолютной темноте

Животным нужен дневной свет для полноценной жизни.

Не кормите кошку таблетками от всего

Часто хозяева хотят избавиться гормональных проявлений у кошек с помощью таблеток. Или же ими лечат животных от печали и депрессии.

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Эти методы являются жестокими. Вместо таблеток выберите стерилизацию. А развлечь кошку попробуйте играми, вниманием, или заведите ей товарища – другую кошку или собаку.