10 вещей, которые негативно влияют на жизнь кошек
Источник:24 канал
Все хозяева хотят быть идеальными для своих четвероногих любимцев. Но иногда мы делаем вещи, которые вредят здоровью животных, и даже не догадываемся об этом.
Если в вашем доме живет кошка или кот, узнайте, как уберечь его здоровье и даже психику. Существуют неочевидные вещи, которые могут стать вредными для вашего животного.
Актуально Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®
Дым от сигарет
Не заставляйте своего любимца дышать дымом, образующимся от вашего курения. Это вредно не только для людей, но и для животных.
Заботьтесь о здоровье своего любимца / Фото Unsplash
Мойте посуду кошки
Иначе она покрывается налетом, в котором размножаются бактерии. Только чистая посуда является безопасной для здоровья вашего любимца.
Регулярно убирайте лоток
Даже если вы не чувствуете неприятный запах, все равно заботьтесь о чистоте кошачьего туалета. Обоняние животных гораздо острее, чем у людей, и им может быть неприятно пользоваться лотком.
Кошки не любят одиночества
Некоторые хозяева могут поехать надолго и оставить кошку одну дома. Даже если она имеет достаточно пищи и воды, одиночество точно не пойдет животному на пользу.
Не игнорируйте язык тела кошки
Следите за языком тела кошки / Фото Unsplash
Учитывайте, нравится кошке ли ваше внимание, а также учите этому ваших детей. Так вы сделаете жизнь всех членов семьи более комфортной.Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.
Ругать кошку за проявления стресса
Когда животное напугано или растеряно, оно может начать ходить мимо туалета, а также вести себя неадекватно. Вам нужно постараться убрать факторы стресса и успокоить животное. Крики и наказания могут только ухудшить ситуацию.
Кричать на кошку
Животные не понимают человеческую речь, следовательно, ваш крик они воспринимают только как нечто ужасное и пугающее. Лучше продемонстрировать кошке свое недовольство с помощью строгой интонации, но не крика.
Не думайте, что болезнь кошки пройдет сама
Не игнорируйте потребности ваших кошек / Фото Unsplash
Если вы видите, что поведение вашего животного изменилась, оно потеряло аппетит, стало менее игривым и так далее – немедленно обращайтесь к ветеринару. Ни в коем случае нельзя терять время.
Не держите кошку в абсолютной темноте
Животным нужен дневной свет для полноценной жизни.
Не кормите кошку таблетками от всего
Часто хозяева хотят избавиться гормональных проявлений у кошек с помощью таблеток. Или же ими лечат животных от печали и депрессии.
К теме Первую Котохатку из рюкзаков обустроили в Киеве: скоро появятся следующие
Эти методы являются жестокими. Вместо таблеток выберите стерилизацию. А развлечь кошку попробуйте играми, вниманием, или заведите ей товарища – другую кошку или собаку.