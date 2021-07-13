Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®

В основе работы компании Purina® – качественное питание для домашних любимцев. Впрочем, Purina® делает несколько больше, чем просто питание и поэтому обязалась сделать все возможное для лучшего будущего домашних животных, людей, которые их любят, и нашей общей планеты.

Обязательства компания выложила в 10 пунктов, которые стремится выполнить до 2023 года. Каждый из них уже меняет мир к лучшему в Украине и других странах Европы.

Purina® Ukraine – Заботится о любимцах и о нашей планете

Воплощать инновации для улучшения здоровья и благосостояния животных

В Purina® убеждены: качественное питание, созданное учеными, имеет важное значение для благосостояния домашних любимцев.

Purina® планирует выпустить 14 новых продуктов, предназначенных для улучшения здоровья и благосостояния животных. В 2018 году выпустили 7 новых продуктов, а в течение 2019 было создано еще 16 продуктов.

Поэтому цель уже выполнили на 100%: в целом запустили 23 новых продукта против запланированных 14.

Предоставлять доступную информацию о продуктах Purina®

Purina® стремится предоставлять потребителям легкий доступ, точную и прозрачную информацию о кормах для домашних животных.

Сегодня владельцы домашних животных внимательно изучают бренды и товары Purina®. Они хотят знать, что входит в состав продукции. Потому чем больше такой информации, тем лучше.

Компания признает, что, хотя уже делится информацией о продукции, однако владельцы домашних животных не всегда могут понять ее так легко, как хотелось бы. Компания Purina® пытается сделать информацию о питании доступной и понятной для всех.

Убрать искусственные красители из продукции Purina®

В компании осознают так же, как люди не желают видеть искусственные красители в своей пищи, они против их наличия в корме, который употребляют их домашние любимцы. Поэтому Purina® достигла значительного прогресса по составу кормов.

В 2018 году искусственных красителей в целом использовали 68 тонн. Годом ранее эта цифра была значительно больше – 125,2 тонны. Это составляет снижение на 45,4% с декабря 2017 года.

Способствовать снижению риска ожирения домашних любимцев

Исследования доказывают, что ожирение является главной проблемой здоровья домашних любимцев: 33 – 58% кошек и собак имеют избыточный вес.

Цель компании – инициировать реальные изменения, чтобы помочь уменьшить риск ожирения домашних любимцев. Для этого создают совместные профилактические программы с ключевыми специалистами по питанию и здравоохранению.

Способствовать поиску владельцев для бездомных животных

Из-за экономических и социальных факторов тысячи собак, кошек и других животных ежегодно остаются брошенными. К сожалению, их количество постоянно растет. В компании осознают, что находятся в уникальном положении, и уже участвуют в ряде программ, способствующих адопции домашних животных.