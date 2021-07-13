Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®
Источник:Purina®
Мы в ответе за тех, кого мы накормили, перефразируя классическую цитату. Питание для животных – это не просто ежедневная привычка, это обязательство давать им лучше, заботясь о здоровье.
В основе работы компании Purina® – качественное питание для домашних любимцев. Впрочем, Purina® делает несколько больше, чем просто питание и поэтому обязалась сделать все возможное для лучшего будущего домашних животных, людей, которые их любят, и нашей общей планеты.
Обязательства компания выложила в 10 пунктов, которые стремится выполнить до 2023 года. Каждый из них уже меняет мир к лучшему в Украине и других странах Европы.
Purina® Ukraine – Заботится о любимцах и о нашей планете
Обязательства компании Purina®
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Воплощать инновации для улучшения здоровья и благосостояния животных
В Purina® убеждены: качественное питание, созданное учеными, имеет важное значение для благосостояния домашних любимцев.
Purina® планирует выпустить 14 новых продуктов, предназначенных для улучшения здоровья и благосостояния животных. В 2018 году выпустили 7 новых продуктов, а в течение 2019 было создано еще 16 продуктов.
Поэтому цель уже выполнили на 100%: в целом запустили 23 новых продукта против запланированных 14.
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Предоставлять доступную информацию о продуктах Purina®
Purina® стремится предоставлять потребителям легкий доступ, точную и прозрачную информацию о кормах для домашних животных.
Сегодня владельцы домашних животных внимательно изучают бренды и товары Purina®. Они хотят знать, что входит в состав продукции. Потому чем больше такой информации, тем лучше.
Компания признает, что, хотя уже делится информацией о продукции, однако владельцы домашних животных не всегда могут понять ее так легко, как хотелось бы. Компания Purina® пытается сделать информацию о питании доступной и понятной для всех.
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Убрать искусственные красители из продукции Purina®
В компании осознают так же, как люди не желают видеть искусственные красители в своей пищи, они против их наличия в корме, который употребляют их домашние любимцы. Поэтому Purina® достигла значительного прогресса по составу кормов.
В 2018 году искусственных красителей в целом использовали 68 тонн. Годом ранее эта цифра была значительно больше – 125,2 тонны. Это составляет снижение на 45,4% с декабря 2017 года.
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Способствовать снижению риска ожирения домашних любимцев
Исследования доказывают, что ожирение является главной проблемой здоровья домашних любимцев: 33 – 58% кошек и собак имеют избыточный вес.
Цель компании – инициировать реальные изменения, чтобы помочь уменьшить риск ожирения домашних любимцев. Для этого создают совместные профилактические программы с ключевыми специалистами по питанию и здравоохранению.
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Способствовать поиску владельцев для бездомных животных
Из-за экономических и социальных факторов тысячи собак, кошек и других животных ежегодно остаются брошенными. К сожалению, их количество постоянно растет. В компании осознают, что находятся в уникальном положении, и уже участвуют в ряде программ, способствующих адопции домашних животных.
В Украине Purina® в частности уже давно поддерживает программу "Сытый старт" в рамках которой будущие владельцы домашних любимцев получают стартовый набор корма для нового члена их семьи.Как Purina® планирует осуществить эту цель в дальнейшем, подробнее можно ознакомиться здесь
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Продвигать преимущества присутствия собак на рабочем месте
Согласно исследованиям, работники, которые приводят питомцев на работу, имеют меньше симптомов стресса. Наличие четвероногих в офисе способствует гармоничному сочетанию работы и личной жизни, говорят ученые.
В Purina® способствуют тому, чтобы любимцы радовали своих хозяев даже во время рабочего дня. В конце 2020 Purina® создала 200 альянсов для поддержки инициативы относительно присутствия собак на рабочем месте. Запланированную цель уже удалось достичь на 100%.
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Популяризировать программы для детей, посвященные ответственному отношению к домашним любимцам
Дети – это следующее поколение владельцев домашних животных. Важно, чтобы они понимали преимущества четвероногих питомцев и осознавали, как лучше вести себя с ними.До 2023 года 2 миллиона детей должны принять участие в программах ответственного содержания домашних любимцев от Purina®.
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Создавать рабочие места для молодежи во всей Европе
Безработица – мировая проблема, к решению которой приобщается Purina®. В компании осознают, что создание и предоставление рабочих мест является чрезвычайно важным как для хозяев домашних животных, так и для благополучия четвероногих.
Выполнить эту цель уже удалось на 100%. В Purina® трудоустроили 2429 молодых людей с 2014 года. В компании ежегодно является от 20 000 до 25 000 возможностей трудоустройства для молодежи в возрасте до 30 лет. Более о рабочих местах в Purina® для молодых людей читайте здесь.
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Улучшить экологические характеристики упаковки Purina®
В компании работают над уменьшением количества различных слоев материалов для упаковок и их сочетания. Это нужно для того, чтобы сделать упаковки легче для вторичного использования. Один из приоритетов – сделать упаковку для влажных кормов Purina® полностью пригодной для вторичного использования.К 2025 году 100% упаковки кормов будет многоразовыми или пригодными для вторичного использования .
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Внедрить ответственный подход к выбору источников сырья
Владельцы домашних животных, поставщики или ветеринары хотят знать, откуда берут ингредиенты для кормов. К тому же важно знать, какое влияние на окружающую среду осуществляет их источник.
Именно поэтому Purina® стремится, чтобы производство сырья для кормов было ответственным и экологически безопасным.Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливой и здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .