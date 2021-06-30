10 распространенных ошибок владельцев кошек: проверьте себя

Даже если вы опытный владелец кота, все равно какие-то из этих ошибок могут быть характерны и для вас. Узнайте, как сделать жизнь своего питомца действительно счастливой.

Оказывается, котики не любят, когда их тарелки моют, а еще – хотели бы иметь несколько лотков. Кошек можно дрессировать и воспитывать, а также очень важно сделать свой дом удобным и безопасным для них.

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Мыть тарелки для воды и еды

Оказывается, кошки не любят есть из идеально чистых тарелок. Им нравится, когда на посуде остается запах хозяина и их личный запах. Поэтому, если моете мисочки кота, не используйте агрессивные моющие средства, а делайте это просто водой.

Резкое изменение диеты



Новую пищу нужно давать котам постепенно / Фото Unsplash

Если вам нужно поменять корм для кота, делайте это постепенно. Добавляйте новую пищу к привычному рациону сначала небольшими порциями, а затем – больше, пока не переведете животное на нее полностью.

Иметь 1 лоток

Лучшее решение – иметь 2 лотка для котика. Это поможет вашему любимцу метить территорию (ведь инстинкты котиков требуют этого). Кроме того, если первый лоток будет слишком грязным, котик воспользуется вторым.

Держать дома токсичные растения



В доме, где есть котик, лучше не иметь ядовитых вазонов / Фото Unsplash

Если вы не готовы прощаться с любимыми вазонами – разместите их в отдельной комнате, куда кот не будет иметь доступа. Но лучше всего – избавиться от всех растений, которые могут повредить любимцу. Коты – очень любознательные создания, они могут попробовать "на зуб" любое растение в доме.

Давать коту кости

Многие убеждены, что лучшая еда для кота – это рыба. Конечно, котика можно порадовать рыбкой, однако без позвоночника и костей. Твердые кости могут застрять в пищеварительной системе, повредить мягкие ткани, привести к травме и даже смерти животного.

Не дрессировать кота

Большинство хозяев думают, что дрессировать кошек невозможно и не нужно. Но это не так. Вы можете научить кота правилам поведения, дать понять, что запрещено делать в доме. А если проявить настоящее терпение, котов можно научить различным выходкам и трюкам.

Не делать свой дом удобным для кота

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.



Когда принесете домой котенка, позаботьтесь про его удобство и безопасность / Фото Unsplash

Коты любят наблюдать за всем с высоты. Оборудуйте места, где котик может это сделать. Также можно установить специальные лежанки на окне, откуда животное может смотреть на улицу.

Позаботьтесь и о безопасности любимца. Установите защитные сетки на окна, а также уберите все предметы, которые могут травмировать кота.

Не уважать природу кошек

Коты – не собаки и не люди, они имеют собственные инстинкты и правила поведения. Для котов нормально царапать мебель, на которой сидел любимый хозяин, или кусать за руки, когда им надоело внимание. Изучайте природу кошек, узнавайте, как они ведут себя в различных ситуациях – и тогда ваша жизнь с питомцем будет счастливой.



Уважайте личное пространство своего любимца / Фото Unsplash

Заставлять котов играть

Эти животные – очень независимые, поэтому давайте им как можно больше личного пространства. Когда котик захочет провести время с вами, он придет сам.

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Давать котам молоко

С возрастом у кошек развивается непереносимость лактозы, поэтому молоко является для них достаточно вредным. Кроме того, коровье молоко, которое мы предлагаем котикам, не подходит им по уровню жирности. Да, всем млекопитающим нужно молоко – но только в детстве и только мамино, а не других животных.