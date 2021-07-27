О некоторых пород собак известна их склонность трудно переносить разлуку. Особенно, если они еще щенки.

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Лабрадор

Эти собаки известны своей общительностью и спокойствием. Однако некоторые исследования показали, что при долгой разлуке с хозяином может ухудшиться поведение этих собак.



Лабрадор любит быть с хозяином / Фото Shutterstock

Бордер-колли

Эти собаки умные и легко дрессируются. Именно поэтому, будучи в одиночестве, они быстро начинают скучать. Тогда в них также может развиваться тревожность.



Бордер-колли один грустит и скучает / Фото Shutterstock

Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Это собаки-компаньоны, поэтому им трудно быть самим. Им очень необходимо присутствие человека рядом. Разлука с хозяином может вызвать у них тревожность и спровоцировать плохие привычки.



Кавалер Кинг Чарльз спаниель является собаками-компаньонами / Фото Shutterstock

Джек рассел терьер

Они очень энергичны, поэтому сидение дома вредит их психологическому состоянию. Без человека рядом эта собака становится становится неуправляемой, нанося вред себе и всему вокруг.



Джек рассел терьер без человека может становиться неуправляемым / Фото Shutterstock

Немецкая овчарка

Им важно быть в окружении. В одиночестве они быстро начинают скучать, из-за чего могут возникнуть проблемы со здоровьем.



Немецкая овчарка любит быть с людьми / Фото Shutterstock

Бишон фризе

Эта порода из группы болонок является собакой-компаньоном. Им комфортно с семьей, рядом с хозяином. Одиночество же приносит им страдания.



Бишон фризе принадлежит к собакам-компаньонов / Фото Shutterstock

Венгерская выжла

Изящная и стройная собака, которую вывели для охоты. Ей нравится находиться рядом с владельцем и быть в движении. Постоянное сидение в закрытом помещении действует на этих собак отрицательно. Аналогично реагирует короткошерстный пойнтер.



Сиденья в помещении наедине негативно влияет на Венгерская выжла / Фото Shutterstock

Миниатюрный п удель

Это самый маленький вид пуделей. Они имеют мягкий и легкий характер. Им важно чувствовать любовь и заботу, поэтому разлука может привести к расстройствам.