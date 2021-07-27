Щодо деяких породів собак відома їхня схильність важко переносити розлуку. Особливо, якщо вони ще цуценята.

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Лабрадор

Ці собакі відомі своєю товариськістю та спокоєм. Однак деякі дослідження показали, що при довгій розлуці з господарем може погіршитись поведінка цих собак.



Лабрадор любить бути з господарем / Фото Shutterstock

Бордер-коллі

Ці собаки розумні та легко дресируються. Саме через це, будучи на самоті, вони швидко починають сумувати та нудьгувати. Тоді у них також може розвиватись тривожність.



Бордер-коллі наодинці сумує та нудьгує / Фото Shutterstock

Кавалер Кінг Чарльз спанієль

Це собаки-компаньйони, тому їм важко бути самими. Їм дуже необхідна присутність людини поруч. Розлука з господарем може викликати в них тривожність та спровокувати погані звички.



Кавалер Кінг Чарльз спанієль є собаками-компаньйонами / Фото Shutterstock

Джек рассел тер'єр

Вони дуже енергійні, тому сидіння вдома шкодить їхньму психологічному стану. Без людини поруч цей собака стає некерованим, завдаючи шкоди собі та всьому довкола.



Джек рассел тер'єр без людини може ставати некерованим / Фото Shutterstock

Німецька вівчарка

Їм важливо бути в оточенні. На самоті вони швидко починають сумувати, через що можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.



Німецька вівчарка любить бути з людьми / Фото Shutterstock

Бішон фрізе

Ця порода з групи болонок є собакою-компаньйоном. Їм комфортно з родиною, поруч з господарем. Самотність же приносить їм страждання.



Бішон фрізе належить до собак-компаньйонів / Фото Shutterstock

Угорська вижла

Витончена та струнка собака, яку вивели для полювання. Їй подобається перебувати поруч з власником та бути в русі. Постійне сидіння в закритому приміщенні діє на цих собак негативно. Аналогічно реагує короткошерстий пойнтер.



Сидіння у приміщенні наодинці негативно впливає на угорську вижлу / Фото Shutterstock

Мініатюрний п удель

Це найменший вид пуделів. Вони мають м'який та легкий характер. Їм важливо відчувати любов і турботу, тому розлука може призвести до розладів.



Розлука з господарем може призвести до розладів / Фото Shutterstock