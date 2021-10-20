Розлучені в дитинстві цуценята впізнали одне одного після року розлуки: зворушливе фото

Вже понад рік, як двох цуценят розділили й кожен з них живе у своєму новому домі. Нещодавно вони знову змогли зустрітися й це було дуже зворушливо.

З усіх братів і сестер Монті та Розі були дуже близькими одне до одного. Постійно бігали одне за одним, крутилися, бавилися та спали разом.

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Проте господарям довелося розлучити цуценят, адже Розі знайшла сім'ю через інтернет, а Монті забрав до себе друг господині.

Коли через рік господар Монті приїхав в місто разом цуценям, він відправився на прогулянку в місцевий парк. Саме там він побачив копію свого пса, але в білому кольорі. Поки чоловік стояв здивований, цуценята побігли одне до одного.



Зустріч цуценят / Фото Susan Killip​

Монті та Розі обійнялися та почали облизувати одне одному морди та вуха. Вони явно впізнали одне одного й були раді зустрічі.

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Господарі розговорилися, й дізналися, що це розлучені в дитинстві брат і сестра. Історія настільки вразила Дейва, що вдома він розповів її своїй доньці, а та опублікувала її в Twitter, додавши фото цуценят.