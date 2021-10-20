Из всех братьев и сестер Монти и Рози были очень близки друг к другу. Постоянно бегали друг за другом, крутились, играли и спали вместе.

Интересно Что поможет побороть аллергическую реакцию на кошек: узнайте другие методы борьбы с аллергией

Однако хозяевам пришлось разлучить щенков, ведь Рози нашла семью через интернет, а Монти забрал к себе друг хозяйки.

Когда через год хозяин Монти приехал в город вместе со щенком, он отправился на прогулку в местный парк. Там он увидел копию своего пса, но в белом цвете. Пока мужчин стоял удивлен, щенки побежали друг к другу.



Встреча щенков / Фото Susan Killip

Монти и Розы обнялись и начали облизывать друг другу морды и уши. Они явно узнали друг друга и были рады встрече.

Читайте также Дом на колесах для собак: как пара из Канады путешествует и спасает песиков

Хозяева разговорились, и узнали, что это разлученные в детстве брат и сестра. История настолько поразила Дэйва, что дома он рассказал ее своей дочери, а та опубликовала ее в Twitter, добавив фото щенков.