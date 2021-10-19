Сабріна Мазотта та Нік Боллен мешкають у Канаді. У 2020 році пара придбала Mercedes Sprinter за ціну близько 20 тисяч доларів.

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На переобладнання знадобилося понад 20 тисяч

Хлопець та дівчина вирішили мешкати у фургоні та переїжджати з місця на місце. Після купівлі авто знадобилося 7 місяців, щоб його переобладнати. Роботи коштували ще близько 24 тисяч доларів.



На ремонт будиночка знадобилося понад 7 місяців / Фото з інстаграму @livingonbreeze

Пара раніше жила в фургоні під час подорожі Новою Зеландією. А потім вони вирішили купити власний фургон та жити у ньому постійно – частково на це рішення вплинули високі ціни на житло в Торонто.

Про свої пригоди Сабріна та Нік розповідають в інстаграмі під назвою Living on Breeze.

Так виглядав фургон до реконструкції / Фото з інстаграму @livingonbreeze

Працюють вдома

Нік – власник компанії з web-дизайну. Сабріна також працює у цій компанії. Пара може самостійно формувати свій робочий графік. Життя в фургоні не стає на заваді бізнесу.

Дім на колесах після реконструкції / Фото з інстаграму @livingonbreeze

Дбають про екологію

Сабріна та Нік часто подорожували між Канадою та Австралією, адже вони родом із цих країн. Тому життя в подорожах є для них звичним.

Пара вже давно скоротила кількість особистих речей до мінімуму. Живучи в будинку на колесах, вони намагаються не купувати зайвого, використовувати речі повторно, здавати пластик та інші матеріали на перероблення.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Беруть собак на тимчасове проживання

Попри маленький простір, Нік та Сабріна хочуть допомагати тваринам із притулків. Вони вирішили брати песиків на тимчасову перетримку, поки ті не підростуть та не знайдуть постійний дім.

Пара виростила вже 5 собак та не збирається зупинятися на цьому.

Перший песик у домі на колесах був невеликим. А ось другим стала суміш хаскі та маламута.

Це було складно тільки тому, що він займав увесь простір на кухні, і я не міг зайти до ванної кімнати, – розповідає Нік.

Сабріна та Нік виростили вже 5 собак / Фото з інстаграму @livingonbreeze

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Сабріна та Нік намагаються багато часу проводити із собаками на свіжому повітрі, гуляти та рухатися, щоб тварини не нудилися в будиночку. А після того, як закінчиться пандемія і країни відкриють свої кордони, пара мріє подорожувати світом у своєму домі на колесах.