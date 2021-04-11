Займаються фітнесом і роблять спа-процедури: розкішний готель для собак у Лондоні

Джерело:wanderoam
Перший в світі розкішний готель для собак з’явився у Лондоні. Там господарі можуть залишити своїх чотирилапих улюбленців, коли їдуть у відпустку чи по роботі.
Зручностям, які пропонує собачий готель Urban Mutts, можуть навіть позаздрити люди. Там пропонують акупунктуру, масаж та рейки. Є кімнати для сну, оснащені світлодіодним підсвічуванням та спеціальними піднятими ліжками, а також спа-центр, де проводять процедури для нігтів і вмивання. Номери в готелі обслуговуються цілодобово.
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Каракостас каже, що звичайні розплідники, які переважно розташовані в сільській місцевості, не розуміють усіх потреб міських собак.
Собаки, які переважно живуть в місті, повинні там і залишатися. Їм потрібна послідовність, оскільки вони не розуміють, чому переходять з одного місця в інше,
– каже власник собачого готелю.
Засновник готелю для собак Баррі Каракостас / Фото urbanmuttshotels
За добу перебування в собачому готелі власники тварин платять 70 фунтів стерлінгів, це майже 2700 гривень. Триденне перебування коштує 180 фунтів, а за тиждень треба викласти 350 фунтів стерлінгів.
У собачому готелю тваринам роблять різні процедури / Фото urbanmuttshotels
Собак також тренують / Фото urbanmuttshotels
Послуги включають дитячий садок, тренування, заняття фітнесом, а також догляд.
В готелі собак вигулюють / Фото urbanmuttshotels
Тварини проводять достатньо часу на свіжому повітрі / Фото urbanmuttshotels
Собаки можуть перебувати в Urban Mutts до трьох місяців у так званому таборі для сну. Тож власники, які вирушають у тривалу поїздку, можуть бути спокійні, знаючи, що їхні улюбленці в чудових руках і мають найкращий догляд.
Кожна собака має окремий номер / Фото urbanmuttshotels
Номери обслуговують цілодобово / Фото urbanmuttshotels