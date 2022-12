Помер улюблений жеребець Єлизавети ІІ

Всім добре відомо, що Її Величність мала чимало улюбленців, особливо, коргі, але Єлизавета мала пристрасть і до коней. Її фаворитом був Royal Applause. Королівська сім'я досі перебуває у скорботі за матір'ю та бабусею, але оголосили ще одну сумну новину – її улюблений спринтер помер у віці 29 років.

Royal Applause жив у Royal Studs у Сандрінгемі після того, як пішов з перегонів у 1997 році. За цей час він породив десятки скакових коней найвищої якості. У розквіті своїх сил він випасав до 110 кобил на рік, деякі з цих коней мчали в масті Її покійної Величності.

Він був жеребцем-резидентом покійної королеви в Королівському кінному заводі, приносячи лошат з 1998 року до свого виходу на пенсію у 2014 році.



Royal Applause на іподромі / Фото Філ Сміт

Royal Applause був незмінним фаворитом покійної королеви, яка, як кажуть, просила бачити його щоразу, коли відвідувала Королівські конюшні у Сандрінгемі.

Зазначається, що протягом багатьох років жеребець взагалі не мав проблем із здоров'ям – він майже ніколи не відвідував ветеринара. Втім, у віці 29 років, у нього трапився інсульт.

Royal Applause: що треба знати

Royal Applause був темношерстим гнідим конем із двома білими "шкарпетками", у висоту 15,2. Це британський чемпіон із породи чистокровних скакових коней. У 1995 році, бувши дворічним, він не зазнав поразки в чотирьох перегонах, зокрема в групі One Middle Park Stakes, Group Two Gimcrack Stakes і Group Three Coventry Stakes. Він був визнаний другим найкращим лошам року після Алхаартха.

Жеребець зарекомендував себе як батько плідників. Він породив переможців понад семисот перегонів, зокрема 17 на рівні групових перегонів, і, як не дивно, враховуючи його перегону кар'єру, виявився особливо ефективним як батько спринтерів. Серед його найкращих переможців — Lovelace, Ticker Tape, Acclamation і Battle Of Hastings.



Син Royal Applause – Acclamation / Фото Пітер Муні