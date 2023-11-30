Міг загинути на морозі: поліцейські врятували хаскі, який опинився надворі зовсім один

Біля села Гоща Рівненської області місцеві правоохоронці натрапили на розгубленого собаку породи хаскі. Він був в нашийнику та частині ланцюга. Бідолаха загубила своїх господарів, і в мороз залишилася надворі.

Щоб врятувати собаку та розшукати власників, гощанські поліцейські забрали її у місцеве відділення поліції. Щемливу історію порятунку – читайте нижче у матеріалі!

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Хаскі, яка загубила господарів, прихистили поліцейські

Протягом 7 днів розшукували власника собаки, але він так і не відгукнувся. Зараз собака вже живе у новій домівці.

На цей вечір маємо для вас справжню історію добра. Нещодавно у полі неподалік селища Гоща, що на Рівненщині, поліцейські побачили розгубленого пса породи хаскі, який був з ошийником і частиною ланцюга,

– заявили у поліції.

Гощанські правоохоронці доставили тварину до місцевого відділу поліції. Поліцейські надали комплексний догляд тварині – нагодували та прихистили.

Собака тепер у безпеці та потрапила у хороші руки: дивіться відео

За допомогою волонтерів собаці знайшли нового господаря. Історія починається в Костополі, де чоловік звернувся до поліції, щоб забезпечити їй люблячий дім. Охоплений сильним співчуттям, він висловив готовність піклуватися про хаскі, якщо не знайдуться власники. До того ж він уже має собаку такої ж породи.

Кінологи спецавтомобілем доставили чотирилапу із Гощі до Костополя. Грайлива та лагідна Луна, а саме так назвав собаку новий опікун, познайомилася із родиною, зокрема із псом Томом.

У Києві врятували червонокнижну рись, яку продавали на OLX

На Київщині від нелегального продажу на OLX врятували червонокнижну рись, яка перебувала у жахливому стані. Ветеринари давали їй 30% шансів на одужання і взагалі не були певні, що малеча стане на лапи. На щастя, завдяки турботі небайдужих і належному лікуванню тварина майже відновилася.

У вересні зоозахисники вступили в контакт із "продавцями" на платформі OLX і домовились про передачу "товару" за 3,8 тисячі доларів. До справи залучили працівників Обухівського районного управління поліції, які й вилучили рись та направили тварину на перетримку для врятованих диких тварин.

У Києві під час пожежі в будинку ДСНС врятували цуценя та кошеня

18 листопада у Голосіївському районі Києва сталась пожежа в приватному житловому будинку. На місці події, крім людей, порятунку потребували ще двоє пухнастих.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва вирушили на місце пожежі одразу після повідомленні. Під час гасіння вогню ДСНС врятували цуценя та кошеня – їх передали власниці.