Ця кобра, відома як "Наджа Наджа", входить до списку "великої четвірки" змій, які відповідальні за більшість випадків укусів людей у Південній Азії. Їхня отрута може викликати параліч і навіть смерть, якщо потерпілий не отримає своєчасної медичної допомоги.

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Представники місцевої благодійної організації The Wildlife & Nature Conservation Trust (WNCT), що займається захистом тварин, заявляють, що смертельно отруйну змію було знайдено поблизу населеного пункту після сильного дощу, який пройшов у місті 3 травня.

На місце події був викликаний професійний змієлов, який мав упіймати небезпечну кобру-альбіноса.

Рідкісну кобру-альбіноса помітили в оселі людей / Фото Wildlife & Nature Conservation Trust

Тварину спіймали та передали співробітникам лісового відділу Коїмбатура.

Цей порятунок, здійснений Фондом охорони дикої природи, є справді чудовим подвигом, який заслуговує на визнання. Дуже важливо цінувати та визнавати такі зусилля, які не лише рятують життя тварин, але й запобігають шкоді людям,

— написали співробітники Wildlife & Nature Conservation Trust.

Після огляду індійської кобри її оцінили як здорову та придатну для звільнення у дикі умови. В результаті її було випущено в лісову зону, де є достатнє біорізноманіття, що забезпечує їй сприятливе середовище для проживання.

Після огляду її випустили у дику природу / Фото Wildlife & Nature Conservation Trust

Зниклого австралійця знайшли у череві крокодила

В Австралії крокодил з'їв людину, яка вирішила порибалити в заповідній зоні. Частини тіла зниклого чоловіка знайшли у череві хижака.

Кевіна Дармоді востаннє бачили в минулу суботу поблизу кемпінгу Kennedy Bend, розташованого у відомому ареалі гребінчастих крокодилів. Після двох днів пошуків поліція знешкодила двох великих крокодилів і всередині одного з них виявила людські рештки.