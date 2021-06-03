Рідкісні лемури народилися під Харковом: як вони виглядають

Малюки народилися у ландшафтному парку "Фельдман Екопарк". Їх аж четверо: 2 з'явилися у білолобих лемурів та 2 – у чорно-білих лемурів варі.

Лемури з'явилися на світ наприкінці весни. Зараз вони активно ростуть, харчуються материнським молоком і пробують дорослу їжу – тропічні фрукти.

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Велика родина лемурів спільно займається вихованням дітлахів. Разом із поповненням у екопарку тепер мешкають 7 білолобих лемурів, 4 чорно-білі лемури варі, а ще – понад десяток кільцехвостих або котячих лемурів.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Усі види цих мадагаскарських тваринок занесені до Червоної книги. Лемурів легко впізнати завдяки їх круглим оченятам, довгому хвосту й пронизливому голосу.