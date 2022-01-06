Ретривер намагався допомогти цуценяті опанувати нову команду: миле відео
Джерело:ViralHog
У мережі популярним стало відео, на якому ретривер допомагає цуценяті опанувати нові команди. Ролик назбирав понад 54 тисячі переглядів.
Згідно з роликом, коли цуценя просили виконати певну команду, то позаду йому допомагав дорослий пес. Наприклад, він міг показувати як потрібно подавати лапу.
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"У цьому відео можна побачити, як ми дресируємо наше цуценя, яке виявилося сином золотистого ретривера. Це суміш золотистого ретривера та чорного лабрадора", – повідомили господарі собак.
Джаспер, золотистий ретривер, не міг дивитися на це спокійно і вирішив допомогти малюкові. Він сів прямо за ним, щоб показати, що потрібно робити! Для довідки: вони обидва отримали від нас багато смаколиків,
– додали господарі.
Відео сподобалося користувачам соціальних мереж, тому вони активно залишали свої коментарі.
- "Пригостіть і собачку-батька! Він такий добрий і терплячий! І цуценя чарівне".
- "Це так чудово!".
- "Ця бідна велика собака виглядає розчарованою. Ти його розсердив, не даючи йому щось смачненьке".
Дивіться відео: як собака допомагав цуценяті
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