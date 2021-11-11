Реакція пса на ворушіння дитини в животі господині: зворушливе відео

11 листопада 2021 , 12:34
Читать новость на русском

Джерело:

тікток meggysuemalouf

У соціальній мережі тікток стало вірусним відео, на якому пітбуль вперше чує, що у його господарки в животику рухається дитина. Що вразило користувачів – читайте у матеріалі.

Майбутня мама розповіла, що в їх сім'ї живе 2 пітбулі – Гус та Луна. Коли жінка завагітніла, один з домашніх улюбленців почав бути постійно поруч з нею.

Цікаво Чому корисно приходити на роботу з домашніми улюбленцями: досвід компанії Purina®

В один з днів господиня лежала на дивані, а поруч, притулившись вухом та носом, лежав Гус. Пес був розслаблений та з напівзаплющеними очима.

Раптово Гус став настороженим, а очі округлилися. Виявилося, що в той момент в животі у жінки почав рухатися малюк. 

"Коли ти вперше відчуваєш, як твоя крихітна найкраща подруга штовхається. Чекайте на його реакцію", — підписала відео майбутня мама.

Дивіться відео: реакція пса на ворушіння дитини в животі у господині

meggysuemalouf

When you feel your tiny human bestie kick for the first time. Wait for his reaction ##pregnancy ##pitbull ##dogsofttiktok ##foryou ##fyp ##baby

come into my arms - november

До теми Вдале дресирування: як мама навчила собаку приносити підгузки для малюка

Які коментарі залишали люди:

  • "Це так мило, я зараз розплачуся".
  • "Я що в тікток плакати заходжу? Перестаньте викладати такі зворушливі відео".
  • "Таке щире здивування на мордочці. Просто неймовірно".

Дивіться відео: як пес турбувався про вагітну господиню

meggysuemalouf

A little more about Goose, thanks for all the love on my last video. ##pregnancy ##dogsofttiktok ##pitbullsoftiktok ##foryou ##foryoupage ##fyp

I Get to Love You - Ruelle
Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.
Автор: Марія Лелека