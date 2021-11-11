Реакція пса на ворушіння дитини в животі господині: зворушливе відео

У соціальній мережі тікток стало вірусним відео, на якому пітбуль вперше чує, що у його господарки в животику рухається дитина. Що вразило користувачів – читайте у матеріалі.

Майбутня мама розповіла, що в їх сім'ї живе 2 пітбулі – Гус та Луна. Коли жінка завагітніла, один з домашніх улюбленців почав бути постійно поруч з нею.

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В один з днів господиня лежала на дивані, а поруч, притулившись вухом та носом, лежав Гус. Пес був розслаблений та з напівзаплющеними очима.

Раптово Гус став настороженим, а очі округлилися. Виявилося, що в той момент в животі у жінки почав рухатися малюк.

"Коли ти вперше відчуваєш, як твоя крихітна найкраща подруга штовхається. Чекайте на його реакцію", — підписала відео майбутня мама.

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Які коментарі залишали люди:

"Це так мило, я зараз розплачуся".

"Я що в тікток плакати заходжу? Перестаньте викладати такі зворушливі відео".

"Таке щире здивування на мордочці. Просто неймовірно".

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