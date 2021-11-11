Реакція пса на ворушіння дитини в животі господині: зворушливе відео
Джерело:тікток meggysuemalouf
У соціальній мережі тікток стало вірусним відео, на якому пітбуль вперше чує, що у його господарки в животику рухається дитина. Що вразило користувачів – читайте у матеріалі.
Майбутня мама розповіла, що в їх сім'ї живе 2 пітбулі – Гус та Луна. Коли жінка завагітніла, один з домашніх улюбленців почав бути постійно поруч з нею.
Цікаво Чому корисно приходити на роботу з домашніми улюбленцями: досвід компанії Purina®
В один з днів господиня лежала на дивані, а поруч, притулившись вухом та носом, лежав Гус. Пес був розслаблений та з напівзаплющеними очима.
Раптово Гус став настороженим, а очі округлилися. Виявилося, що в той момент в животі у жінки почав рухатися малюк.
"Коли ти вперше відчуваєш, як твоя крихітна найкраща подруга штовхається. Чекайте на його реакцію", — підписала відео майбутня мама.
Дивіться відео: реакція пса на ворушіння дитини в животі у господині
До теми Вдале дресирування: як мама навчила собаку приносити підгузки для малюка
Які коментарі залишали люди:
- "Це так мило, я зараз розплачуся".
- "Я що в тікток плакати заходжу? Перестаньте викладати такі зворушливі відео".
- "Таке щире здивування на мордочці. Просто неймовірно".
Дивіться відео: як пес турбувався про вагітну господинюВи проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.