В рази голосніше за реактивний літак: яка тварина найгучніша у світі – відповідь вас здивує

У світі, який часто зображують у документальних фільмах про природу як дуже тихе явище, реальність зовсім інша. Всупереч спокійним образам, наша планета живе симфонією звуків. Серед розмаїтої какофонії тваринних криків один звук вирізняється особливо.

Битва за те, яка тварина найгучніша, відбувається в океані. Головними претендентами на звання рекордсменів є двоє: синій кит і кашалот. Але хто ж таки голосніший?

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Яка тварина найгучніша у світі?

В той час як синій кит утримує титул найбільшої тварини на Землі, кашалот видає гучніші звуки, перевершуючи свого колосального побратима.

У дискусії про акустичні явища експерти підкреслили важливу відмінність між поширенням звуку у воді та у повітрі. Хоча багато людей зазвичай оцінюють інтенсивність звуку в децибелах, важливо зазначити, що підводна акустика працює за іншими принципами. Щільність води дозволяє звуку поширюватися швидше, ніж у повітрі, що підкреслює унікальні характеристики поведінки звуку у водному середовищі.

Децибел насправді не є одиницею виміру, як кілометр чи сантиметр, натомість значення тиску в децибелах виражає співвідношення між виміряним і опорним тисками. При цьому опорний тиск відрізняється в повітрі та у воді. Тобто 100 децибелів (дБ) у воді – зовсім не те саме, що і 100 дБ у повітрі,

– каже Шарон Ньюкірк з NOAA.

Дослідники вказують, що для точного порівняння рівнів децибел у воді та повітрі необхідно відняти кілька децибелів від підводних вимірювань. Як правило, дослідники рекомендують відняти 61,5 дБ:

25,5 дБ для врахування різниці в опорному тиску;

36 дБ для врахування різниці в щільності та швидкості звуку між повітрям і водою.

Отже, наскільки ж гучний звук видає кашалот? Найгучніші звуки кашалота складаються з коротких клацань, й досягають 236 децибелів під водою. Цей рівень еквівалентний 174,5 децибела у повітрі. Для порівняння, реактивні двигуни зазвичай видають звук на рівні близько 140 децибелів.

Водночас найбільша тварина на планеті, синій кит, видає звуки на рівні 126,5 дБ, що значно нижче за кашалота.