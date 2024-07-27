Тварини теж потребують захисту: Рада готується ухвалити відповідний законопроєкт 

Тварини вже давно є повноцінними членами родин, відповідно, як і люди, теж мають право на захист. Так, профільний парламентський комітет рекомендував підтримати законопроєкт, який приводить законодавчі акти України у відповідність до Європейської конвенції про захист домашніх тварин.

Метою законопроєкту є впровадження в Україні європейських гуманних цінностей та стандартів стосовно тварин. Що пропонує цей документ – далі у матеріалі!

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Рада готується ухвалити законопроєкт для захисту тварин

У заяві Юлії Овчинникової, члена парламентського екологічного комітету, стало відомо, що в Україні пропонується новий законопроєкт, покликаний запровадити європейські гуманні цінності та стандарти щодо тварин.

Прийняття цього законопроєкту буде ще одним кроком у напрямку нашої євроінтеграції. Важливим є не лише імплементація норм європейського права в законодавство України, а й дотримання європейських цінностей та гуманного та відповідального ставлення до тварин,

– пояснила вона.

Зокрема законопроєкт пропонує: