Пухнасті гіганти: фото справді великих домашніх котів

Джерело:Reddit
Ці фотографії обов'язково сподобаються любителям кішок. Складно повірити, що на світі існують коти настільки великих розмірів. Дивіться добірку, що вас здивує.
Здається, що це люди мешкають з такими великими котами, а не навпаки. Гігантам присвятили сторінку на популярному ресурсі Reddit.
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Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Зворушливо Діти відправили лист Санті, а незнайомець знайшов його та подарував їм цуценя
Фото Reddit