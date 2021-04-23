Пухнасті гіганти: фото справді великих домашніх котів

Ці фотографії обов'язково сподобаються любителям кішок. Складно повірити, що на світі існують коти настільки великих розмірів. Дивіться добірку, що вас здивує.

Здається, що це люди мешкають з такими великими котами, а не навпаки. Гігантам присвятили сторінку на популярному ресурсі Reddit.

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Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.



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Зворушливо Діти відправили лист Санті, а незнайомець знайшов його та подарував їм цуценя

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