Експерти ініціативи Save Pets of Ukraine зібрали рекомендації, які допоможуть стабілізувати тварину під час нервового збудження. Нижче Pets24 пропонує перелік порад, які допоможуть заспокоїти чотирилапого.

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Варто пам'ятати, що збудником такого стану для тварини може бути будь-який раптовий гучний звук:

повітряна тривога,

вибухи,

постріли,

сміттєвоз чи навіть будівельні інструменти.

Основна відмінність ПТСР від стресу – зміна поведінки тварини. Слідкуйте за своїм чотирилапим і заспокоюйте його як тільки помітите різку зміну настрою.

Як заспокоїти улюбленця та зняти тривожний стан?

Заспокойте тварину фізично

Допомагає повільне погладжування з легким тиском, як під час масажу. Рухи мають бути поздовжні, вздовж тіла, спокійні, впевнені. Також спробуйте обережно промасажувати вушка.

Зберігайте спокій і не метушіться

Тварини дуже добре зчитують наші емоції й самі починають хвилюватися. Собаки гавкають, люди навколо них дратуються, і це стає замкнутим колом. Тому намагайтесь рухатися й дихати повільніше, доки не опинитесь у безпечному місці.

Створіть умови для сну

В стані нервового перенапруження тваринам необхідно допомогти максимально відновитися. Найкращий спосіб зробити це – через сон. Однак, у такому стані заснути може бути складно. Тому облаштуйте улюбленцю зручне місце для сну, затемніть приміщення та увімкніть заспокійливу музику.

Облаштуйте улюбленцю зручне місце для сну / Фото Unsplash

Зберігайте звичний раціон

Намагайтеся не змінювати звичну їжу для тварини, адже це завжди стрес та додаткове навантаження на організм.

Якщо улюбленець їсть сухий корм, то варто одразу обирати такі бренди, які широко доступні в усіх куточках країни, а також за її межами – на той випадок, якщо доведеться евакуюватись чи переїхати.

Підтримуйте водний баланс

У чотирилапих швидко починається зневоднення, що може мати серйозні наслідки. Тому важливо поїти їх час від часу, навіть якщо вони відмовляються.

Розробіть постійний маршрут для прогулянок

Ваш улюбленець буде спокійнішим, якщо його день буде передбачуваним. Наприклад, прокладайте однаковий маршрут для прогулянки. Таким чином у собаки сформується своєрідне відчуття стабільності.

Щодня приділяйте час спілкуванню з улюбленцем та будуйте стосунки на доброзичливому вихованні

Якщо у вас сформовані довірливі стосунки з улюбленцем, тоді йому буде простіше пережити нервове напруження. Тварина буде розуміти, що за деякий час, як тільки з'явиться можливість, господар знову реалізовуватиме його потреби. Але якщо ви у спокійний час не ставилися до хвостика, як до компаньйона, а застосовували агресію та жорсткі покарання, тоді й під час стресу йому буде непросто.

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Зверніться за допомогою до фахівця

Якщо ви помітили, що хвостик тривалий час не може заспокоїтися й спить дуже мало або поверхнево, бажано звернутися до поведінкового ветеринара чи невролога.

Якщо ви помітили, що хвостик не може заспокоїтися, тоді бажано звернутися до ветеринара / Фото Unsplash

За потреби використовуйте спеціальні заспокійливі препарати для тварин

Якщо відомо, що не вдасться уникнути стресу, тоді його можна попередити, використовуючи спеціальні антистресові засоби. Однак їх не можна призначати тварині самостійно – обов'язково проконсультуйтеся зі спеціалістом, який допоможе обрати правильний засіб та дозування.

Всеукраїнська ініціатива Save Pets of Ukraine закликає всіх небайдужих допомагати безпритульним тваринам, адже вони також відчувають тривогу! Такі тварини не мають люблячих господарів, які за них потурбуються. Найменше, що ви можете для них зробити – це нагодувати та залишити мисочку води.