"Птахом року 2021" обрали кажана: чому так вийшло

Довгохвостий кажан пекапека виграв щорічний конкурс "Птах року" у Новій Зеландії. Усе тому, що організатори хотіли привабити увагу до проблеми зникнення тварин-ендеміків.

На конкурс птахів цього року уперше допустили ссавців. У голосуванні взяли участь 58 тисяч осіб з усього світу – це максимум за всю історію конкурсу.

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У кажана були впливові прихильники



Довгохвостий кажан / Фото Alamy

Пекапека перемогли інших птахів з відривом у 3 тисячі голосів. Усього за них проголосували близько 7 тисяч людей.

Ймовірно, кажану допомогли перемогти впливові фанати. Міністерство довкілля Нової Зеландії публічно висловлювало свою підтримку саме цьому виду.

Але не всі залишилися задоволені такою новиною. Чимало новозеландців вважає, що перемога кажана підриває ідею конкурсу. На їх думку, брати участь все ж можуть тільки птахи.

Що відомо про довгохвостого кажана Пекапека – тварини-ендеміки, вони мешкають тільки на території цієї країни. Кажанам загрожують ті ж проблеми, що й іншим видам: діяльність людини, через яку вони втрачають середовище для існування, зміна клімату та хижаки.

2 місце – папуга какапо



Папуга какапо / Фото Brent Stephenson / Legion Media

Ці птахи активні переважно вночі. Цікавою особливістю цих папуг є те, що вони ховаються від хижаків, маскуючись кущами.

У 2020 році саме папуги какапо стали переможцями конкурсу.

3 місце – новозеландський стрілець

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючиякий не тільки смачний, але й корисний.



Пташка стрілець / Фото Lake Sylvan / Rifleman / Wikipedia

Це горобцеподібні птахи. Племена майорі вважають їх посланцями богів на землі.

Стрільці живуть у чагарниках та мають крихітні розміри: зріст до 10 сантиметрів та вагу до 9 грамів.

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Конкурс "Пташка року": що відомо