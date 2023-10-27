Нагородження відбулось у рамках II церемонії "Чотирилапі захисники" організованого ВГО "Кінологічна спілка України".

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Боцмана нагородили посмертно

Захід зібрав 23-ьох найкращих службових собак з 10 органів державної влади сектору безпеки та оборони України, і проводився за чотирма номінаціями:

"Пошук вибухових речовин",

"Собака спеціального призначення",

"Пошук наркотичних засобів",

"За врятоване життя".

Кінолога Костянтина Маляра та його пса нагородили у номінації "Пошук наркотичних засобів". Однак, на жаль, "Боцман" не дожив до вручення.

Боцман, який загинув через російський напад на Одещину / Фото з фейсбуку Одеська митниця

У Боцмана був свій фронт. Він теж загинув на посту. Тільки пост у нього був митний. Свою службу Боцман ніс на поромній переправі в Орлівці. Після однієї з масованих нічних атак пункту пропуску у собаки через стрес відмовили життєво важливі органи,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що почесна нагорода займе чільне місце в музейній кімнаті Одеської митниці імені В.В. Орловського поряд зі стендом, присвяченим Боцману, одному з найкращих службових собак Держмитслужби.

Нагорода для "Боцмана" / Фото з фейсбуку Одеська митниця

Боєць ЗСУ врятував кішку, до якої окупанти прив'язали вибухівку

Нещодавно на одній зі звільнених ділянок на Донеччині було зафіксовано черговий випадок злочинів російської армії. Сапер ЗСУ, на ім'я Анатолій, безстрашно витратив 2,5 години на розмінування кішки, яка стала жертвою окупантів. Росіяни прив'язали до неї вибухівку, яка могла розірвати її на шматки.

Хлопець, попри ризик, відважно доклав усіх зусиль для порятунку безпорадної чотирилапої, адже стверджує: "совість не дозволила підірвати кішку, тому було зроблено все для її звільнення". Не менш важливо те, що попалася розумна кішка, яка тихо терпіла. До слова, тепер тварина разом з військовими, а скоро поїде додому одного з бійців.