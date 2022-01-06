Провалилися під кригу: друзі провели свята у крижаній воді, аби врятувати лосів

Під час свят компанія друзів відмовилася від затишного сімейного вечора. Усе через те, що вони вирішили врятувати лосів, які застрягли у річці.

Стадо лосів перетинало покриту льодом річку, щоб потрапити в іншу частину лісу. Багатьом це вдалося, проте 12 тварин провалилися під лід і не могли самостійно вибратися з води.

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Коли Райлі Стюарт проїжджала повз, побачила лосів. Вона звернулася до департаменту полювання та рибальства штату Вашингтон, але співробітники відмовилися приїхати. За їх словами, вони не хотіли втручатися у природні процеси. Тоді Райлі почала дзвонити друзям та родичам, аби вони допомогли їй врятувати лосів.

Разом вони змогли витягнути із холодної річки 6 тварин. Після цього їх обтерли, нагодували та накрили кількома теплими ковдрами. Проте найменшого лося довелося відігрівати найдовше.

Дивіться фото: як рятували лосів

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"Усі жінки відігрівали маленьке лосеня. Вони лежали та обіймали його доти, доки його стан не покращився", – пригадала Райлі Стюарт.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.