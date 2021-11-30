Пробіг понад 60 кілометрів, аби знайти господарів: собаку випадково забули під час подорожі

Господарі випадково забули собаку на автозаправці. Аби повернутися до сімʼї, пес пробіг понад 60 кілометрів.

Собаку, якого назвали Доу Доу, господарі взяли із собою у мандрівку. Проте на одній із автозаправок чотирилапий непомітно вискочив з авто.

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Про те, що Доу Доу зник, господарі дізналися вже вдома. З моменту, коли вони востаннє його бачили, минуло приблизно 7 годин.

Наступного дня сімʼя вирушила шукати собаку на автозаправці, де здогадалися, що його випадково забули. Понад 2 години вони оглядали місцевість і опитували перехожих, але чотирилапого ніхто не бачив. Згодом вони ще кілька разів поверталися, проте усі пошуки були марними.

Господарі вже не вірили, що зможе повернути Доу Доу. Вони сподівалися, що хоча б якась добра людина підбере його та піклуватиметься.



Доу Доу / Фото Qianjiang Evening News​

Проте через місяць на порозі їх будинку зʼявився загублений домашній улюбленець. Собаці вдалося знайти свій дім, який розташований за 60 кілометрів, від місця, де його забули, та безпечно дібратися. Проте він був брудний та дуже виснажений.

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Доу Доу одразу нагодували та покупали. Він дуже схуд, проте не отримав жодних травм. Тепер його очі знову сяють, адже любляча родина поруч.