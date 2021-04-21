5 запитань, які варто поставити ветеринару

Незалежно від того, чи є ви досвідченим власником домашньої тварини чи лише нещодавно ним стали, поїздка до ветеринара може стати стресовою. Улюбленець може нервувати, поводитися незвично, а ви – розгубитися.

Якщо вашу увагу легко відвернути через витівки вашого вихованця або ви нервуєтесь біля лікарів, краще складіть орієнтовний план запитань щодо вашої тваринки.

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Нервуватися нормально, мати перелік запитань – зручно

Доктор Лені Каплан – викладачка у Cornell's Small Animal Community Practice – заявила, що власники не повинні почуватись ніяково, приходячи зі списком запитань. Мовляв, у ветеринарів теж є домашні тварини, і вони часто стикаються з тими проблемами, з якими і клієнти. Ставити запитання про улюбленця і намагатися дізнатися важливі речі про його здоров'я – це насправді добре.

Пропонуємо короткий список запитань, які власникам тварин потрібно ставити ветеринару під час прийому.

1. Чим я повинен годувати свого вихованця

Ваш ветеринар може підказати, яка саме їжа ідеально підходить для віку, породи, розміру та рівня активності вашого вихованця. До того ж може скоригувати меню улюбленця, залежно від стану його шерсті, шкіри, кігтів, попередньо їх оглянувши.

Щоб не гадати між рядами яскравих упаковок і не переводити їжу даремно, варто спитати поради ветеринара.

2. Чи нормальною є вага мого улюбленця

Оцінити вагу вихованця може бути важко, якщо він пухнастий. Ще важче помітити зміни у вазі, коли ми щодня бачимо своїх домашніх тварин. Збільшення ваги може піддавати домашніх тварин ризику діабету та серцевих захворювань. Не кажучи вже про скорочення тривалості життя, згідно з дослідженням у Journal of Veterinary Internal Medicine.

Нестача ваги, навпаки, може вказувати на паразитарну інфекцію або хронічні захворювання. Тож запитайте у свого ветеринара про те, що означають зміни у вазі вашого улюбленця та чи є вага нормальною.



Варто спитати про те, чи вага улюбленця є в нормі / Фото з Pixabay

3. Скільки вправ потрібно моїй тваринці

Вправи допомагають людям зв'язуватися зі своїми домашніми тваринами, знижують їхню вагу та приборкують проблеми з поведінкою.

Хоча всі домашні тварини потребують щоденних фізичних вправ, фахівці погоджуються, що їхня кількість залежить від віку, породи та історії хвороби.

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Щенята, які протягом дня отримують короткі енергетичні спалахи, потребують декількох щоденних ігрових сеансів або коротких прогулянок. Але сидячим дорослим собакам, таким як чихуахуа і доги, може знадобитися менше фізичної та психічної стимуляції. Більшості кімнатних котів потрібно близько 30 хвилин гри на день, розділених на два сеанси.

Ветеринар може запропонувати режим фізичних вправ, що підходить для вашого вихованця, а також попереджувальні ознаки перенапруження. Так ви знатимете, коли настає час для охолодження.



Скільки песикам потрібно гратися, найкраще знає ветеринар / Фото з Unsplash

4. У якому стані зуби та ясна мого улюбленця

Домашні тварини вміють приховувати біль, тому деякі власники можуть не помітити стоматологічну проблему. Смердюче дихання, гниття зубів або втрата апетиту може означати захворювання пародонту або, що ще гірше, інфекцію в серці, відому як ендокардит.

Лікар вашого домашнього улюбленця перевірить наявність ранніх ознак зараження та запропонує переглянутий план лікування.

5. Яка вартість лікування

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Можливо, для когось це питання буде незручним, однак його варто поставити заздалегідь. Аби потім, у разі якщо коштів забракне, не було ще більш незручно. Власники домашніх тварин довіряють ветеринарам і готові платити гроші, аби лише їхні улюбленці були здоровими.

Однак рекомендації лікарів не завжди є усім доступними. Якщо ви маєте сумнів з приводу того, що зможете "потягнути" певну процедуру – краще одразу попередьте про це ветеринара. Відтак ви зможете домовитися про економічно ефективний план лікування.