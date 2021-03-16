Рятують безпритульних: як виглядає котячий рай в Івано-Франківську

Джерело:UA: Перший
2 подруги з Прикарпаття здійснили свою мрію і відкрили притулок для котиків. Основний дохід притулок отримує від магазину, що розташований при ньому.
Наталя та Дар'я з Івано-Франківська створили дім для вуличних котиків. Для цього жінки не побоялися змінити фах.
Актуально Чому потрібно завести кішку: науковці назвали 8 причин
Волонтерки відкрили будинок для безпритульних тварин / Фото UA: Перший
Наталія Попиченко працювала адміністратором у салоні краси, але їй довелося звільнитися.
Інакше я б не змогла це все поєднувати – коментує волонтерка.
Тварини тут всюди / Фото UA: Перший
Дар'я Король за фахом – юрист, але вона радіє, що зараз опікується котами.
Основне джерело доходу будинку для кішок – магазин, який працює тут. Зароблені кошти скеровують на їжу, ліки та стерилізацію чотирилапих.
Подруги врятували вже не одну сотню тварин / Фото UA: Перший
У кожного кота є власна історія, часто сумна. Деяких кішок знайшли на смітнику, когось – на заправці.
Кіт, якого називають "Хлопчик з заправки", шукає дім і свою людину.
Волонтерки часто не дають справжніх імен кішкам.
Кожному імена ми не підбираємо, тому що ми все-таки хочемо знайти їм родину. А людям не завжди подобаються наші імена, – розповідає Дар'я Король.
Цей котик шукає дім / Фото UA: Перший
Вам сподобається Ці кошенята злочинно маленькі: милі фото крихітних тварин
Волонтерки вже прилаштували сотні тварин, але й далі мріють знайти дім кожному коту з їхнього міні притулку.
Перегляньте відео про життя будинку для котів: