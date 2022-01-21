Присідав та відтискався: спортивний собака влаштував домашнє тренування

У соціальних мережах користувачів розвеселив спортивний доберман. Усе через те, що собака виріши активно зайнятися спортом.

Згідно з роликом, доберман, якого назвали Джек, вирішив зайнятися спортом.

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Чотрилапий дивився телевізор та повторював усі вправи, які там демонстрували. При цьому його тренерами був інший доберман зі своїм господарем.

Дивіться відео: як собака займається спортом

У коментарях люди активно залишали свої коментарі. Частина з них була здивована, а інша заздрила мотивації чотирилапого:

"Навіть собака готується до літа, а не їсть 3 булку за годину".

"Такий розумний. Я навіть трохи мотивувалася".

"Собака займається фітнесом, тепер я бачив усе".

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