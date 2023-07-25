У прикордонників пухнасте підкріплення

У повідомленні заявили, що на передову було направлено "додаткове підкріплення" для прикордонників. Раптово їхні лави поповнили 9 пухнастих "бійців".

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Прикордонникам на передовій надійшло підкріплення. Несподівано оздоблення поповнили 9 пухнастих "бійців". Тепер на них покладено важливе завдання – підтримувати морально-психологічний стан військових, щоб вони зі свого боку впевнено тримали "в тонусі" ворога!

– прокоментували військові.

Прикордонники заявили, що милі звірята підвищуватимуть їм бойовий дух.

Зараз цуценята охороняють позитивний настрій прикордонників, допомагаючи їм виганяти ворогів з України. А коли підростуть, то стануть на захист українських кордонів, щоб більше ніколи ніхто не зазіхнув на нашу землю.

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