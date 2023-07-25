У прикордонників пухнасте підкріплення
У повідомленні заявили, що на передову було направлено "додаткове підкріплення" для прикордонників. Раптово їхні лави поповнили 9 пухнастих "бійців".
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Прикордонникам на передовій надійшло підкріплення. Несподівано оздоблення поповнили 9 пухнастих "бійців". Тепер на них покладено важливе завдання – підтримувати морально-психологічний стан військових, щоб вони зі свого боку впевнено тримали "в тонусі" ворога!
– прокоментували військові.
Прикордонники заявили, що милі звірята підвищуватимуть їм бойовий дух.
Зараз цуценята охороняють позитивний настрій прикордонників, допомагаючи їм виганяти ворогів з України. А коли підростуть, то стануть на захист українських кордонів, щоб більше ніколи ніхто не зазіхнув на нашу землю.
Прикордонники показали милих цуценят: дивіться відео
В Хмельницькому у реабілітаційному центрі народилося левеня
У Хмельницькому народилося левеня. Самцю два з половиною тижні. До цього моменту 17-річна левиця Тіара не підпускала до новонародженого. Дозволила це лише напередодні.
З іменем для малого хижака ще не визначились. Однак, часто його вже називають левенятком Барні. Годують його 8 – 9 разів на добу. Віддавати малого планують не раніше, як за пів року.