Дозволила це лише напередодні. Про це розповідає директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін.

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У хмельницькому реабілітаційному центрі народилося левеня

За словами директора центру, самець лев народився 19 днів тому. Вчора ввечері тварину забрали з клітки оскільки у матері-левиці не стало молока.

Ми зранку замовили спеціальне молоко. Ми сухе розводимо і годуємо його. Зараз в левеня вага приблизно 2,5 – 3 кілограми. Ще лікарі не оглядали, бо тільки вчора в мами молоко пропало і забрали його на відгодовування,

— розповідає Пальохін.

Він додав, що батьки левеняти – Амур і Тіара потрапили до нього 15 років тому із цирку. З них і почалась історія з реабілітації диких тварин. Ця пара вже вдесяте дала потомство. Усіх левенят передавали за кордон.

Директор центру для диких тварин показує левеня його мамі, липень 2023 / Фото Суспільне Хмельницький​

Пальохін каже, що лише одне левеня Тіара народила вперше. Раніше давала 3 – 4 левеня. Віддавати малого планують не раніше, як за пів року.

Повинен поздоровшати, зробити всі щеплення, бо це міжнародна вимога,

— пояснює Сергій.

За словами доглядальниці за тваринами Олени, левеня годують 8 – 9 разів на добу. Спеціальний корм є, розбавляють з водою і годують через кожні дві години, бо воно ще маленьке. За раз випиває грам 30 – 40.

Коробка, в якій спить левеня, липень 2023 / Фото Суспільне Хмельницький​

За словами Сергія Пальохіна, з іменем для малого хижака ще не визначились. Однак, часто його вже називають левенятком Барні.