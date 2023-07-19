Собаку прихистив 25-річний британський фотограф Едвард Метьюз із Йорка. Він відвіз цуценя до Великої Британії. Чоловік хоче виховати з нього собаку-терапевта.

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За словами фотографа, він уперше зустрівся з улюбленцем у Києві й одразу зрозумів, що хоче забрати його собі. Він сказав, що доглядати за такою красивою собакою – велика честь.

Метьюз розповів, що собаку на ґрунтовій дорозі підібрав його близький друг. Група волонтерів практично відразу після цього потрапила під обстріл. Собаку Чарлі довелося лікувати у квартирі неподалік Бахмута.

Цуценя Чарлі / Фото з інстаграму @bakhmut_pup​

Фотограф каже, дивно, що собака так добре освоюється і впевнено поводиться, з огляду на те, що йому довелося пройти в перші тижні свого життя.

Він добре освоюється, але дуже швидко втомлюється,

— сказав Метьюз.

Він також, що Чарлі став знаменитістю в певних колах у Йорку. Особливо серед української громади, з якою активно працює Метьюз. Господар пса розглядає варіант, щоб виховати з нього собаку-терапевта.

Пес Чарлі та Едвард Метьюз / Фото з інстаграму @bakhmut_pup​

Чарлі став знаменитістю в Йорку / Фото з інстаграму @bakhmut_pup​

За словами Метьюза, жителі Великої Британії мають пам'ятати, що багато проблем у країні, як-от зростання цін на газ, прямо або побічно спричинені вторгненням РФ в Україну.