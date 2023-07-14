У Львові відбудеться благодійна виставка "Тварини війни"

Творче об'єднання художників "НеВидумки" презентує виставку. Її мета – привернути увагу до проблем тварин в умовах війни.

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Виставка складається з 18 картин, які створили 11 художників із різних куточків країни.

Цим проєктом ми хочемо донести бентежну проблему руйнування зоопарків, притулків, екопарків, ферм, а також знущань з домашніх тварин через російську агресію в Україні. На виставці ми розмістимо банери з Qr-кодами, куди відвідувачі зможуть надсилати кошти. А після туру Європою, картини розіграють на онлайн-аукціоні,

– розповіли організатори.

Офіційне відкриття виставки 15 липня о 12:00, вона триватиме до 20 липня. Далі картини мандруватимуть різними містами України, серед них:

Луцьк,

Рівне,

Тернопіль,

Івано-Франківськ,

Ужгород,

Чернівці,

Одеса,

Київ.

У Львові відкриють виставку "Тварини війни" / Фото з сайту ЛМР

Після туру Україною, виставка поїде до галерей Варшави, Відня та Лондона. Всі кошти, виручені від продажу картин, шляхом проведення аукціону, будуть направлені на підтримку благодійного фонду "Save pets of Ukraine".

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