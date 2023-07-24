У Чорнобильській зоні відчуження помітили молодого самця оленя благородного з незвичайними рогами. Наразі вони дуже тонкі та високі, проте після першого їх скидання виростуть великими й вже матимуть 3 – 4 відростки.

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Це самець оленя благородного. Можна, звичайно, сумніватися, дивлячись на його нетипові тонкі і високі ріжки без всякого відростка. Але саме такі роги – закостенілі "сірники" або "шпильки" без корони гілок розвиваються у оленів наприкінці першого року життя." Коли вони спадуть, наступні, – йдеться у повідомленні.

Що треба знати про цю істоту?

Олень благородний – найпоширеніший вид оленів у світі. Благородний олень з давніх-давен мешкав в лісостеповій зоні й вздовж всієї південної смуги лісів – європейських і сибірських, а також у вологих частинах Середньої Азії.

Переслідування людьми, освоєння людиною цілинних земель, вирубування лісу – все це привело до того, що більш-менш суцільний ареал олені мають лише в Сибіру.

У Чорнобилі засвітився олень / Кадр з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"​

Зазначимо, що у сильну спеку олені занурюються у воду. Тварини пасуться безперервно, але іноді відпочивають у траві, влаштовуючи собі там лежанки.

До речі, у неволі олені живуть 25 – 27 років, іноді навіть 30. У природних умовах зазвичай 12 – 14 років. Самки живуть довше за самців. Восени самець збирає гарем. Після періоду гону до такої групи дорослих самок приєднуються телята. Це другий тип змішаного стада. Вони можуть бути більшими – по 10 і навіть по 30 голів.