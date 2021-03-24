Дивовижні фото тварин 2020 року: показали найкращі роботи

Джерело:World Nature Photography Awards
Премія World Nature Photography Awards оголосила своїх переможців за 2020 рік. У цей пандемійний рік найкращим фото визнали роботу під назвою "Світ йде догори дриґом" із милим орангутангом.
Не вплинула на роботу фотографів навіть пандемія і закриті кордони. Роботи на конкурс надсилали з усіх куточків світу.
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Переможець Томас Віджаян з Канади. Знімок із орангутангом фотограф зробив на острові Борнео. Розповідає: аби спіймати кадр, заліз на дерево і годинами терпляче чекав. Був упевнений, що спіймає момент і тому йому це справді вдалося. І назвав його досить іронічно, аби схарактеризувати весь 2020 рік – "Світ іде догори дриґом".
На другому місці – чеська лисиця від фотографа Володимира Чеха.
Граційна лисиця у темному лісі / Фото Володимира Чеха
На третьому – витончена антилопа виду конгоні від німецького фотографа Арлетта Магіери.
Антилопа конгоні з чарівними рогами / Фото Арлетта Магіери
У цій номінації переміг портрет тигриці "Майі-чарівниці". В її очах світловий прожектор, а на голові – помаранчеві і чорні смужки.
Тигриця у воді / Фото Ніка Дейла
Срібло отримав портрет комашки на квітці.
Комашка від фотографа Джозефа Шаффері
Бронзова нагорода дісталася нідерландському фотографу за портрет чарівної білочки.
Кумедна білочка / Фото Фемке Ван Вілліген
Милі жабки з Італії під час шлюбного сезону стали переможцями у цій категорії. Це звичайні бурі європейські жаби.
Жабки навесні / Фото Вітторіо Річчі
Бронзу отримала ящірка із Сингапуру від фотографа з нікнеймом Пан Енді.
Мила ящірка / Фото Mr. Endy
Перемогло фото граційної сови, що робить перших помах крил, перш ніж здійнятися в небо.
Здається, ніби сова стала літючою тарілкою / Фото Дейла Пола
На другому місці – пташка в полі між двома стеблами у позі а-ля Ван Дамм.
Пташка між стеблами / Фото Енді Полларда
Мати і дитинча на озері замилували журі, відтак авторка цього фото отримала бронзу.
Фото Лізи Редер зі США
Одна з левиць напала на іншу біля водопою у США. Цей момент вдалося закадрувати фотографу Реймонду Новотни.
Двобій левиць біля водопою
Сумний монохромний носоріг у ПАР отримав друге місце на конкурсі.
Носоріг у болоті / Фото Даррена Донована
Контрастний настрій в порівнянні з попередніми переможцями номінації у фото, яке отримало третє місце. Це сцена тигрячих забав у Індії.
Тигри бавляться у воді / Фото Набаруна Маджумдара
Співоча пташка, яка зачепилася тоненьким дзьобиком за шматок тканини, перемогла у цій номінації.
Фото Лоуренса Вустера
На другому місці – милі і ліниві видри на березі у Сингапурі
Фото Джоселінг Чнг
Підсумовує цю підбірку найкращих фото тварин лемур у пошуках їжі.
Лемур, який борсається у смітнику / Фото Андріани Рівас
Зазначимо: всього у конкурсі виділили 13 категорій. Серед них зокрема ще представлені найкращі фото грибів і рослин, ландшафтів, портрети людей у природні. Усі фото можна переглянути за посиланням у джерелі на початку новини.Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.